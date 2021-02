Melissa Satta, chi è la mamma Mariangela Muzzu: età, foto, vita privata

Mariangela Muzzu è la madre della bellissima Melissa Satta: scopriamo cosa fa nella vita e tutto ciò che bisogna sapere su di lei.

Melissa Satta è di sicuro una delle donne più belle d’Italia e del mondo dello spettacolo. La sua carriera televisiva è partita dal bancone di Striscia la Notizia ed è proseguita come opinionista. Al lavoro televisivo, la splendida modella sarda ha unito contratti come testimonial e fotomodella. La sua notorietà nel corso degli anni non è scemata, anche se la sua presenza televisiva si è ridotta con il passare del tempo.

Il motivo di questo successo di pubblico è legato anche alla sua vita sentimentale: Melissa è stata legata per anni al calciatore Kevin Prince Boateng, con il quale ha avuto il figlio Maddox. I due hanno deciso di separarsi alla fine del 2020 e contestualmente hanno deciso di comunicarlo sulle proprie pagine social per evitare che la stampa o qualche malalingua cominciasse a fare ipotesi su presunti tradimenti o nuove relazioni.

Mariangela Muzzu, chi è la mamma di Melissa Satta

Nonostante sia un personaggio noto, Melissa ci tiene in particolar modo a mantenere la privacy sulla sua vita privata. Ragazza seria e con la testa sulle spalle, Melissa ritiene che la famiglia debba essere messa al primo posto, motivo per cui mantiene un rapporto molto stretto con il fratello e con i genitori. La madre Mariangela Muzzu, in particolare, è la sua prima supporter, la persona a cui appoggiarsi per prendere decisioni e ottenere sostegno nei periodi difficili.

Mariangela nasce ad Arzachena (Sardegna), ed incontra Enzo Satta quando questo ha chiuso il rapporto con la prima moglie. Tra i due è un amore folgorante che sfocia nel matrimonio e nella nascita di Melissa e Maximilian. Riservata come e più della figlia, su di lei non ci sono ulteriori informazioni. Non sappiamo dunque che lavoro faccia nella vita né quale percorso di studi abbia intrapreso. E’ noto, invece, che è pazza del nipotino Maddox, che va a trovare ogni volta che le è possibile.

