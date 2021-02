Mara Carfagna, chi è il fratello Rocco: età, foto, il loro legame speciale

Rocco Carfagna, fratello della parlamentare salernitana Mara, è un affermato chirurgo plastico. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Non tutti sanno che Mara Carfagna ha un fratello, Rocco, medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. I due sono legati da un affetto speciale. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Rocco Carfagna

Rocco Carfagna, classe 1973, dopo la maturità scientifica si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli. Si è laureato nel 2003 e ha proseguito i suoi studi conseguendo nel 2009 la Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica.

Nel corso della specializzazione Rocco Carfagna ha maturato molteplici esperienze come operatore chirurgico presso i reparti di Chirurgia Plastica, Trauma Center, Chirurgia Oncologica e Reparto Grandi Ustionati dell’Ospedale “Cardarelli” di Napoli, presso il Dipartimento di Senologia Oncologica dell’Ospedale Oncologico “Pascale” di Napoli, nel Reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “S. Giovanni Bosco” di Napoli e nel reparto di Chirurgia della Mano dell’Ospedale dei Pellegrini di Napoli. Dall’ottobre 2008 è Direttore Sanitario dello studio di chirurgia e medicina estetica CHEMES di Salerno.

Rocco Carfagna ha partecipato come relatore a numerosi in Congressi in Europa e in America Latina su tecniche innovative e utilizzo particolareggiato di fillers e tossina botulinica. E’ anche consulente scientifico di numerose aziende nazionali e internazionali produttrici di fillers e devices medicali per la chirurgia e la medicina estetica. Dal 2014 è iscritto presso l’Ordine dei Medici di Granada (ES), e presta la sua opera chirurgica a Granada e a Marbella. Oggi lavora stabilmente, oltre che in Spagna, anche negli studi di Salerno, Roma, Bisceglie e Milano.

Per quanto riguarda la vita privata, non è dato sapere esattamente quale sia la situazione sentimentale di Rocco Carfagna. In passato il fascinoso chirurgo è finito sotto i riflettori del gossip per la sua frequentazione con la modella ed ex tronista di Uomini e Donne Natalia Angelini, e di lui hanno parlato anche le cronache per via di una stalker che l’ha perseguitato a lungo.