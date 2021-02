Jo Squillo, chi è la sorella gemella Paola: sono identiche, cosa fa nella vita

Paola Coletti è la sorella gemella della cantautrice e attivista Jo Squillo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Paola Coletti, sorella gemella di Jo Squillo, ha un bellissimo rapporto con la professionista televisiva, anche se non è famosa quanto lei. Scopriamo insieme chi è e cosa fa nella vita.

L’identikit di Paola Coletti

La sorella gemella di Jo Squillo, nata come lei il 22 giugno 1962 a Milano, è fisicamente identica alla famosa cantante e attivista, anche se in pochi la conoscono, essendosi mostrata di rado in televisione. Le due si somigliano anche per certi aspetti del loro carattere, com’è inevitabile tra sorelle, ma Paola è lontana anni luce da Giovanna per quanto riguarda lo stile di vita: la sua esistenza è di gran lunga meno esposta ai riflettori. Purtroppo non si hanno molte altre informazioni sul suo conto.

Jo Squillo ha parlato in molte interviste televisive di sua sorella Paola, raccontando di quanto siano legate e di come la morte della madre le abbia portate a una complicità ancor più forte di prima. Paola ha sempre sostenuto Jo nelle sue scelte di vita ed è la sua spalla in ogni momento di gioia o di tristezza: “Mia sorella è bellissima. È una sorella gemella bellissima, che è la mia parte più carina, più simpatica e più allegra. Le voglio tanto bene”. Sempre a proposito della sorella gemella Jo Squillo ha confessato: “Faccio fatica a riconoscermi nelle foto, siamo uguali”. Paola e Giovanna sono infatti gemelle omozigote. Qui di seguito una loro apparizione speciale al Festivalbar dell’ormai lontano 1983: vedere per credere.

