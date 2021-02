Gino Paoli, chi è la moglie Paola Penzo: età, foto, carriera, vita privata

Paola Penzo è la seconda moglie di Gino Paoli nonché autrice di alcuni dei suoi brani. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Gino Paoli è stato sentimentalmente legato ad Anna Fabbri, Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni prima di incontrare la donna con cui vive da quasi mezzo secolo anni: è Paola Penzo, sua seconda moglie nonché autrice di alcuni dei suoi brani. Conosciamola più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Paola Penzo

Paola Penzo ha 66 anni, oltre due terzi dei quali trascorsi al fianco di Gino Paoli. I due si sono sposati nel 1991 e hanno avuto due figli, Nicolò (nato nel 1980) e Tommaso (classe 1992). Su di lei non si sa molto, anche se è comparsa spesso insieme al marito. E’ noto però che tra lei, il marito e i figli c’è un bellissimo rapporto, fatto di complicità e armonia. Della consorte proprio il cantautore genovese ha detto: “Senza Paola, mia moglie, non so come farei a vivere”.

Leggi anche –> Gino Paoli, Paola Penzo moglie e autrice di alcuni brani

Paola Penzo è anche la seconda mamma di Amanda Sandrelli. A confidarlo è stata la figlia che Gino Paoli ha avuto dalla sua relazione con l’attrice Stefania Sandrelli. “So di essere figlia di un grande amore – ha detto Amanda in un’intervista rilasciata a Mara Venier – e dalle cose negative ne sono derivate di positive: ho un fratellastro, Giovanni, con cui ho un rapporto profondissimo, mentre la moglie attuale di mio papà è la mia seconda mamma”. Una bellissima famiglia allargata, dunque. Gino Paoli, del resto, porta tre fedi al suo dito: “Se amo una donna, la amo per tutta la vita” ha spiegato.

Leggi anche –> Ornella Vanoni e Gino Paoli: la storia d’amore tra i due cantanti