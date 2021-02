Francesco Sarcina, che è successo con Clizia Incorvaia: bugie e tradimenti

La coppia Francesco Sarcina Clizia Incorvaia si era lasciata in maniera burrascosa, con i due che fornirono versioni contrastanti.

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si sono lasciati in maniera burrascosa nel luglio del 2019. La loro definitiva separazione, che aveva fatto seguito ad altri bassi e litigi, fece scalpore per il coinvolgimento suo malgrado di Riccardo Scamarcio. Il cantante de ‘Le Vibrazioni’ ha dato alle stampe la sua autobiografia ufficiale dal titolo ‘Nel Mezzo’, in uscita martedì 16 febbraio 2021.

Nel libro lui parla anche e soprattutto dei momenti bui della sua vita. E tra questi figurano il tunnel della droga all’interno del quale era caduto ed il matrimonio andato in frantumi con la sua ormai ex moglie. Che nel frattempo ha trovato la felicità sei mesi dopo al Grande Fratello Vip con Paolo Ciavarro. Dopo un anno di frequentazione, si ritiene che lei ora sia anche incinta del figlio di Eleonora Giorgi. Tornando a Francesco Sarcina, lui sottolinea come a salvarlo dalla droga sia stato l’amico J-Ax. “Ho assunto stupefacenti per colpa di una donna, tentando anche più volte il suicidio per lei”. Questa la rivelazione fatta dal 44enne cantante milanese. Le nozze con Clizia Incorvaia vennero celebrate nel 2015 e la ormai ex coppia ha avuto una bimba, Nina. Mentre Francesco ha avuto Tobia da una precedente relazione.

Francesco Sarcina Clizia Incorvaia, il matrimonio è finito malissimo

Su questa rottura con la modella friulana lui ha affermato che nel libro che riguarda la sua vita, lui incolpa soprattutto sé stesso. “Mentre altri hanno parlato a gran voce. Io ho capito che chi giudica il prossimo spesso lo fa con leggerezza. E se questo avviene di continuità allora vuol dire che chi fa così ha dei problemi. La fine di un grande amore comporta una grande rabbia. Ma soprattutto quando hai dei figli, deve fare seguito una grande pace poi”. Non si sa se Sarcina svelerà i motivi della rottura con la Incorvaia. Ai tempi si era parlato di tradimenti sia da parte di lei che di lui. Il giornalista di gossip, Alberto Dandolo, sostenne che tra Clizia e Riccardo Scamarcio, migliore amico di Sarcina e suo testimone di nozze, ci sarebbe stato un bacio. E forse anche altro.

Accuse di tradimenti reciproche ma tutti i coinvolti negano

Una versione negata con forza da lei, la quale riferisce di non avere mai tradito il suo ex marito. La causa di separazione era partita il 16 novembre 2018 e lei in tale data se n’era andata di casa. Al suo ritorno, avvenuto due giorni dopo, Clizia Incorvaia avrebbe trovato Francesco con un’altra donna. Lei poi lo ha accusato anche di averla tradita ripetutamente in giro per l’Italia, specialmente con le sue fans. Inoltre ha anche accusato Riccardo Scamarcio (che pure aveva negato ogni suo coinvolgimento, n.d.r.) di essere un bugiardo.