Francesca Sofia Novello, chi è la mamma Teresa Del Giudice: età, foto, carriera

Scopriamo chi è Teresa Del Giudice, mamma della splendida fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello.

La modella milanese Francesca Sofia Novello è diventata nota al pubblico sportivo quando si è fidanzata con Valentino Rossi. Adesso la coppia sta insieme da più di tre anni ed il loro rapporto va a gonfie vele. I due hanno superato a pieni voti la prova lockdown, un periodo di clausura che è servito a conoscere meglio i lati reconditi del carattere e che li ha convinti ancor di più che l’amore che provano l’uno per l’altra è sincero.

Il grande pubblico televisivo ha conosciuto la strepitosa Francesca solo lo scorso anno, quando Amadeus l’ha scelta per far parte della squadra di donne che si è avvicendata sul palco dell’Ariston lo scorso anno. Nell’occasione ha mostrato carattere e capacità di stare sul palco, il che potrebbe in futuro regalarle anche altre esperienze televisive. La modella è molto legata alla sua famiglia di origine ed un posto speciale nel suo cuore lo occupa di certo mamma Teresa.

Francesca Sofia Novello, chi è la mamma Teresa Del Giudice

Di lei si conosce il giorno di nascita (il 18 agosto) che vive ad Arese con il marito e che ha due splendidi figli Francesca e Nicolò. Teresa del Giudice è una bella donna e basta dare uno sguardo alle sue foto per rintracciare la somiglianza con la figlia. La donna ha anche un profilo Instagram seguito da quasi 3mila persone, ma si tratta di un profilo privato al quale non si può accedere se lei non accetta il follow.

Da questa scelta si deduce che si tratta di una persona riservata, per nulla interessata a sfruttare la notorietà della figlia per farsi pubblicità. L’unica occasione in cui ha rilasciato delle dichiarazioni è stato quando c’è stata la querelle con Amadeus. Al quale ha riconosciuto però di averla descritta perfettamente: “Mia figlia non è tipa da passi indietro. Nel momento in cui Amadeus ha fatto la conferenza stampa mi sono congratulata con lui perché in una parola ha descritto mia figlia, una ragazza discreta che non ha mai voluto brillare con la luce di Valentino Rossi stando sempre un passo indietro parlando di notorietà e di strumentalizzare la fama di Valentino. Sono al pari passo tutti e due. E’ una ragazza che ha le idee chiare, matura”.

