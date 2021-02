Francesca Sofia Novello, chi è il fratello Nicolò: ora vive in Spagna

La bellissima fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, ha un fratello che si chiama Nicolò, scopriamo chi è.

Dopo anni da cuore solitario, Valentino Rossi sembra aver trovato una stabilità sentimentale con la splendida modella milanese Francesca Sofia Novello. I due stanno assieme ormai da 3 anni e quello appena passato è servito come banco di prova per testare l’affidabilità della relazione. Se infatti negli anni precedenti gli impegni di entrambi avevano lasciato poco tempo per provare una convivenza, l’obbligo di rimanere in casa a causa della pandemia li ha costretti ad un rapporto più serrato che ha avuto esiti positivi.

Adesso Francesca e Valentino sono più affiatati che mai, tanto che da diversi mesi di vocifera di una possibile unione adornata da fiori d’arancio. Modella affermata in Italia e nel mondo la Novello è diventata nota al grande pubblico italiano solo lo scorso anno, quando è stata scelta da Amadeus per salite sul palco dell’Ariston. Occasione in cui c’è stato uno strascico polemico per via di una dichiarazione del conduttore, successivamente chiarita dallo stesso Amadeus.

Francesca Sofia Novello, chi è il fratello Nicolò

La bella Francesca ha un rapporto molto stretto con la famiglia, specie con il fratello Nicolò. Il ragazzo è ovviamente in ottimi rapporti con Valentino Rossi, il quale lo ha invitato in varie occasioni a seguire le gare della Moto Gp dal suo box. Purtroppo sul suo conto ci sono pochissime informazioni, anche perché il fratello di Francesca è un ragazzo molto riservato. Il poco che sappiamo lo traiamo dalle informazioni che ci sono sulla sua pagina Instagram.

Nicolò è un amante dei viaggi e della musica. In particolar modo del mondo delle serate in discoteca. Con il nome d’arte Nico Nine lavora come DJ in giro per il mondo ma da qualche anno è un resident ad Ibiza, località spagnola in cui il suo lavoro rende parecchio. Ovviamente con lo stop alle serate ha dovuto interrompere la maggior parte del suo lavoro e spera che in un futuro non troppo lontano le cose possano tornare normali. Fronte sentimentale non vi sono notizie certe, dunque non sappiamo se è fidanzato o single.

