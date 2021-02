Festeggia la positività al Covid: “Niente lavoro!”. Ma il giorno dopo muore

By

Dopo aver saputo che era positivo al Covid ne era rimasto quasi contento: “Un’altra settimana di ferie”, aveva detto scherzandoci su. Ma nel giro di 24 ore il virus l’ha ucciso.

Kevin Woolley è collassato all’improvviso ed è morto in casa sua dopo aver contratto il Covid. Il 42enne autista di autobus e padre di tre figli, originario di Wattsville nel Galles, era risultato positivo al virus solo poche ore prima, e aveva reagito alla notizia scherzandoci su: “Un’altra settimana di ferie”. Il giorno dopo il suo cuore ha smesso di battere. La sua famiglia, che lo ricorda come un padre amorevole e divertente, è rimasta scioccata e angosciata da questa perdita giunta come un fulmine a ciel sereno.

Il destino beffardo del papà malato di Covid

Il fratello di Kevin, Stuart Woolley, 46 anni, dice che dopo la morte di suo fratello prova rabbia e frustrazione nel constatare che ancora tante, troppo persone infrangono le regole anti-Covid. “Vedo gente senza mascherina o con la mascherina sotto il naso ed è così frustrante. Verrebbe vogli di andare a scuoterla e dirle ‘guarda, il virus può prendere chiunque”. “Kevin non aveva malattie preesistenti conosciute – aggiunge -, andava in palestra e a pesca… anche dall’autopsia non è emerso nulla”.

“Mi ha contattato il giorno prima del test e mi ha chiesto quali fossero i miei sintomi”, ha ricordato Stuart, che ha a sua volta contratto il Covid ma per fortuna ne è guarito. “Gli ho detto che avevo una brutta tosse e sputavo anche un po’ di sangue, oltre a una perdita di appetito. Io però nel giro di una settimana mi sono ripreso”. Kevin, invece, ha fatto il test il 1° gennaio, ha avuto i risultati il 3 ed è morto il giorno successivo, lasciando i tre figli avuto dall’ex moglie: Joshua, 15 anni, Ffion, 14, e il piccolo Oscar, 7.

