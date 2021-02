Federica Pellegrini in trance? Lo scatto è inquietante

Mostrandosi sdraiata e a occhi chiusi sul suo letto, con indosso solo maglietta e slip, Federica Pellegrini manda un messaggio ai suoi “bulli”.

Questa mattina Federica Pellegrini si è mostrata sdraiata sul suo letto mentre riposava. I suoi “bulli” – ovvero i suoi due bulldog – sono finalmente lontani. Ad attirare l’attenzione del popolo dei social è però soprattutto il suo outfit a riposo, composto solamente da una maglietta e un paio di slip che mettono in risalto le sue splendide e lunghissime gambe.

Federica Pellegrini come nessuno l’ha mai vista

“Quando i tuoi bulli sono a più di 700km di distanza 🗯🗯” IL LETTO È MIO E LO GESTISCO IOOOO”🙋🏼‍♀️💪🏻😴🤣🗯🗯 (chi ha bulli capirà🤣)”: così scrive Federica Pellegrini nel suo post su Instagram, pubblicato da un hotel in montagna. La campionessa appare esausta dopo essersi allenata tanto.

Sicuramente Federica Pellegrini sta vivendo un periodo frenetico e impegnativo tra le registrazioni di Italia’s Got Talent e i duri allenamenti per le gare di nuoto per aggiudicarsi le Olimpiadi a Tokyo. La grande nuotatrice non si ferma mai, però ogni tanto anche lei trova un momento per riposarsi e ricaricare le batterie.

Oltretutto, la pluripremiata atleta trova anche il tempo di andare a C’è Posta per te come ospite di Maria De Filippi. A quanto pare è super richiesta in televisione in questo periodo. E chissà cosa succederà nella puntata di stasera: ci sarà anche Paolo Bonolis come ospite e la risata è assicurata. Chi può non perda l’appuntamento su Canale 5.