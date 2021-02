Federica Pellegrini, chi è il primo allenatore Massimiliano Di Mito: l’ha cresciuta lui

La campionessa olimpionica Federica Pellegrini è stata allenata in passato da Massimiliano Di Mito, vediamo chi è il coach della nuotatrice.

La nuotatrice Federica Pellegrini, considerata tra le più forti della sua generazioni e di sempre, che ha vinto diverse medaglie d’oro ai Mondiali e ai Giochi olimpici, la cui specialità è lo stile libero, è stata allenata da Massimiliano Di Mito.

Massimiliano Di Mito, chiamato da tutti Max, è un allenatore modenese conosciuto per girare per l’Italia con i suoi atleti. La sua carriera è iniziata negli anni ’90, come Primo allenatore e Preparatore Atletico per la Bologna Nuoto, ha proseguito per 4 anni come Primo allenatore della Serenissima Nuoto ed ha condotto la sua prima squadra con la Dimensione Dello Sport. Lì ha gestito in autonomia un gruppo di atleti, alcuni dei quali provenienti dalla sua squadra di Mestre come la campionessa Federica Pellegrini, che ha personalmente allenato sino al 2006.

Massimiliano Di Mito, la carriera dell’allenatore

Max Di Mito è stato anche Commissario tecnico della Federazione Sammarinese Nuoto, con la quale ha lavorato per ben 7 anni, formando sia gli allenatori che gli atleti della nazionale. Ha collaborato anche come coach per la Energy Standard Swim Club e come Direttore tecnico per la Polisportiva Riccione.

Tra gli ultimi impegni lavorativi di Max Di Mito ci sono il ruolo di Direttore tecnico per la Fimco sport e l’attuale impegno, sempre nello stesso ruolo, con la Adriatika Nuoto. L’allenatore può vantare di essere stato il coach di diversi atleti internazionali, tra cui Lorenza Vigarani, Federica Pellegrini, Alice Mizzau, Alice Nesti, Erica Musso, Giada Galizi, Stefano Ballo e Benedetta Pilato.