Elena Santarelli, il fratello Emiliano fa impazzire le fan: “Bellissimo” FOTO

Gossip Elena Santarelli fratello, la showgirl sposata da anni con Bernardo Corradi presenta Emiliano: “Ma ha già una donna”.

Bellissima lei, bellissimo lui: per Elena Santarelli e fratello il fascino deve essere una questione di genetica, evidentemente. La showgirl, sposata con l’ex calciatore Bernardo Corradi, ‘presenta’ sul suo profilo personale Instagram Emiliano Santarelli. Si tratta per l’appunto del fratello, con il quale intrattiene un eccellente rapporto e che ora lei ‘sponsorizza’ in un paio di storie social.

Leggi anche –> Elena Santarelli, il “clone” umano su Instagram: ecco chi è

Anche se poi ci tiene a puntualizzare: “Ragazze, è impegnato”. Lei stessa non esita a darle del “bono”, sottolineandone i bei lineamenti e l’aspetto davvero molto desiderabile per la platea femminile ed anche per un certo pubblico maschile. Papà Enrico e mamma Patrizia hanno davvero svolto un ottimo lavoro con tutti e due. Da quel che risulta, il fratello di Elena Santarelli sembra abbia 37 anni.

Leggi anche –> Melissa Satta, chi sono i fratelli Riccardo e Maximilian: il rapporto FOTO

Elena Santarelli fratello, Emiliano è legatissimo alla sua Anna

La sua partner si chiama Anna e pure lei può vantare una relazione molto bella con la 39enne di Latina. Sempre sul conto di Emiliano, il giovane non lavora in alcun modo nell’ambito dello spettacolo, a differenza della sua illustre sorella. E non gli interessa in alcun modo avere le luci della ribalta puntate su di sé.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Francesco Sarcina, che è successo con Clizia Incorvaia: bugie e tradimenti

Leggi anche –> Elena Santarelli, la rivelazione su Bernardo Corradi: ogni tanto me la concede

Ma stavolta Elena non ha potuto non esibirlo, ed è un motivo di vanto. E pare proprio che il bell’Emiliano abbia fatto furore, con molti commenti di entusiasmo da parte di donne che ora sono diventate a tutti gli effetti sue ammiratrici.