Elena Santarelli, l’ultimo controllo del figlio per il tumore: la chiamata dall’ospedale

Elena Santarelli è stata ospite a Verissimo e ha raccontato quali sono le condizioni di salute di suo figlio, malato di tumore.

Elena Santarelli è stata ospite nello studio di “Verissimo” da Silvia Toffanin, alla quale ha raccontato, a distanza di tre anni dall’ultima intervista, della lotta di suo figlio Giacomo contro il tumore.

La showgirl originaria di Latina, Elena Santarelli, ha voluto informare la conduttrice di “Verissimo” sulle ultime novità: suo figlio Giacomo, infatti, ha battuto il tumore ed è guarito. Per la showgirl, però, non è facile scordare il dolore che ha dovuto sopportare suo figlio. “Se io ce l’ho fatta non significa che non penso alle altre persone che ho conosciuto e che hanno combattuto una battaglia simile. Loro fanno parte della mia vita, è davvero difficile gestire le emozioni e anche quando hai delle amiche, che non arrivano a vedere la stessa fine, è difficile chiamarle e chiedere come stanno“, ha rivelato la Santarelli.

Elena Santarelli, il dolore per suo figlio Giacomo

Elena Santarelli, che ha avuto il figlio Giacomo dal marito Bernardo Corradi, ha fatto riferimento alle tante donne e madri che hanno perso i loro bambini a causa del cancro. La showgirl non vuole definirsi una mamma-coraggio: “Non sono nulla di speciale, ogni mamma lo farebbe. Ci sono delle madri che non basterebbero sei puntate di Verissimo per raccontare quello che fanno, nonostante tutto“.

Per Elena Santarelli vedere il suo piccolo, chiamato da tutti Jack, in terapia intensiva è stato un momento straziante, quasi quanto vedere dei bambini che si conoscevano perdere la vita a causa del cancro. La showgirl ha trovato la forza nella fede, che l’ha sempre aiutata a non mollare. La soubrette ha poi ricordato il momento in cui la dottoressa di suo figlio le ha detto che era andato tutto bene: “Ho avuto un crollo emotivo, ho chiamato tutta la mia famiglia e ho anche pubblicato un post sui social. L’amore che ho ricevuto da lì non lo dimenticherò“.