Carrozzina travolta dall’autobus: tragedia per un bimbo di 4 anni

Un bambino di soli 4 anni è stato trasportato in aereo in ospedale dopo che la carrozzina su cui si trovava è stata investita da un autobus.

Un terribile incidente stradale si è verificato a Crewe, nel Cheshire, contea dell’Inghilterra del nord-ovest. Un bambino di appena quattro anni è stato trasportato in aereo all’ospedale Alder Hey dopo che un autobus si è schiantato contro la sua carrozzina. Lo spaventoso sinistro si è verificato a un incrocio intorno alle 13:00 (ora locale). Le sue condizioni di salute sarebbero gravi, anche se non sono state diffuse ulteriori informazioni circa l’entità delle ferite riportate dal bimbo. La Polizia ha intanto chiuso la strada per indagare sulla dinamica dell’incidente e sta facendo appello a eventuali testimoni che possano aiutare a ricostruirla.

Lo scontro fatale tra l’autobus e la carrozzina

Un portavoce della polizia del Cheshire ha dichiarato: “Poco dopo le 13 di lunedì 1 febbraio la polizia è stata chiamata per un incidente su West Street a Crewe. La polizia ha appurato che una carrozzina era stata investita da un autobus vicino all’incrocio con Ford Lane. Un bambino di quattro anni, che si trovava sulla carrozzina al momento della collisione, è rimasto ferito nell’incidente”.

La notizia arriva dopo il grave ferimento di un altro bambino, con successivo ricovero d’emergenza in ospedale, a seguito della collisione tra una moto e il suo passeggino, verificatasi nella giornata di ieri a Manston, nel Kent, nei pressi di una zona industriale. Il piccolo, che ha riportato numerose e profonde ferite nel sinistro, è stato subito trasferito in un ospedale di Londra per i soccorsi del caso.

