Belen incinta mostra il pancino: incredibile la reazione – VIDEO

La showgirl Belen Rodriguez mostra in un video il pancino con cui conferma di essere incinta: incredibile la reazione.

Nei giorni scorsi, in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, Belen Rodriguez, per la prima volta insieme al fidanzato Antonino Spinalbese, ha confermato la sua gravidanza. A quanto pare, la giovane showgirl argentina sarebbe entrata nel quinto mese di gravidanza.

La bellissima showgirl argentina di 36 anni, da qualche mese, sembra davvero aver ritrovato il sorriso con il parrucchiere venticinquenne Antonino Spinalbese che, nonostante la differenza d’età, è riuscito a darle serenità. Insomma, la coppia è affiatatissima e a quanto pare pronta alla genitorialità.

Il video di Belen incinta scatena i suoi follower

Lei stessa, nell’intervista, ci ha tenuto a precisare: “Cercano sempre di sminuire la persona con la quale sto dicendo che guadagna meno di me, la trovo una cosa allucinante”. Invece, tra i due davvero sembra andare tutto a gonfie vele e il bebé in arrivo contribuisce a rafforzare questo rapporto. Del resto, lei garantisce di non essere mai stata così felice e peraltro difende Antonino sia dagli attacchi che per il coraggio che ha avuto.

Inoltre, poco fa, Belen Rodriguez ha pubblicato sul proprio seguitissimo profilo Instagram un breve video che la mostra allo specchio in biancheria intima. La showgirl si mette anche di profilo mostrando il pancino. “Ti aspetto”, scrive e sottolinea anche di essere entrata nella sedicesima settimana. La gravidanza – come per incanto – spegne le polemiche, infatti di fronte a una vita che star per nascere decine e decine sono i commenti di chi fa gli auguri alla showgirl e nessuno ha più da ridire.