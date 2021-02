Angela da Mondello, l’attacco alla Clerici: “Nulla di male”

Ancora polemiche intorno alla figura di Angela Chianello, per tutti Angela da Mondello: nuovo attacco ad Antonella Clerici

Ancora polemiche relative alla persona di Angela Chianello, per tutti Angela da Mondello, divenuta celebre per l’intervista a Pomeriggio Cinque sulle spiagge di Mondello. Dopo la critica della presentatrice Antonella Clerici, che ha messo nel mirino la sua presenza costante da Barbara d’Urso, è arrivato lo sfogo della donna siciliana sul profilo Instagram: “Volevo ringraziare la signora Antonella Clerici di aver fatto il mio nome. Il mio non è un attacco, la rispetto come conduttrice televisiva ma non la conosco come persona”. Poi ha aggiunto: “E anche lei non conosce me come persona: perché insinuare determinate cose? Dovete conoscere veramente chi è Angela. Angela è una persona forte, che affronterà tutto e tutti”. Infine, ha voluto far sapere il suo pensiero: “Io non ho fatto nulla di male. Non ho mai criticato nessuno e mai lo farò”.

Angela da Mondello, le critiche della Clerici

Così l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco aveva svelato: “Oggi uno fa una sparata su Twitter e diventa personaggio per un giorno, lo intervistano. Mi ricordo quella roba lì del “Coviddi”. Una roba assurda. Tu puoi dare spazio a una roba del genere? Non puoi”. Infine, aveva svelato: “Tu educhi i nostri giovani a fare quella roba lì per diventare famosi e avere più follower. Non esiste al mondo. Bisogna recuperare in tutti i lavori la competenza”