Vaccini gratis ai turisti, l’offerta di Cuba che invoglia a partire.

Sebbene i viaggi all’estero non siano ancora possibili, soprattutto quelli verso Paesi extraeuropei (mentre verso i Paesi europei sono previste comunque restrizioni), ci sono alcuni aspetti che invogliano a partire o almeno a programmare un viaggio per il prossimo futuro.

Uno di questi è l’offerta che viene da Cuba di vaccinare gratis non solo la sua popolazione ma anche tutti i turisti che visiteranno l’isola. Non accadrà subito, perché il vaccino messo a punto dagli scienziati cubani è ancora in fase di sperimentazione e anche gli arrivi sull’isola sono stati ridotti dalle autorità locali. Se la sperimentazione del vaccino dovesse andare a buon fine e le autorità dovessero riaprire ai viaggi, dopo aver vaccinato la sua popolazione, per molti turisti sarebbe un’opportunità da prendere al volo. La visita a un paradiso tropicale e la vaccinazione contro Covid-19. Unire l’utile al dilettevole.

Vaccini gratis ai turisti, l’offerta di Cuba

La meravigliosa isola di Cuba è rinomata non solo per le sue spiagge paradisiache, la sua cultura e la città de L’Avana, con il suo quartiere antico di edifici coloniali e la macchine americane Anni Cinquanta. Il Paese è anche all’avanguardia nel campo della medicina, nonostante l’embargo e tutte e difficoltà conseguenti. Gli scienziati cubani, come quelli del resto del mondo, stanno mettendo a punto diversi vaccini anti-Covid che potrebbero rivelarsi efficaci nel contenimento della malattia.

Al momento, quello in fase più avanzata è il vaccino Soberana 02 che ha concluso le fasi I e II della sperimentazione ed entrerà nella fase III, quella finale, nel mese di aprile. Non sono ancora disponibili dati pubblici su questo vaccino. Tuttavia, l’istituto epidemiologico cubano Finlay, che lo ha sviluppato, sostiene che è sicuro ed efficace e che presto verranno pubblicati i risultati delle prime due fasi di sperimentazione.

Se fosse confermata, sarebbe un’ottima notizia perché mai come in questo momento abbiamo bisogno di ingenti quantità di vaccini per uscire dall’emergenza della pandemia. Quindi, più ce ne sono e meglio è. Per tutto il mondo, perché ne usciremo solo quando sarà adeguatamente immunizzata la maggior parte della popolazione mondiale. Non basta certo vaccinare solo i cittadini dei Paesi ricchi.

A Cuba le cure mediche e la prevenzione sanitaria sono gratuite per tutti i cittadini e anche il vaccino lo sarà. La novità che però sta incuriosendo il resto del mondo è che la autorità governative hanno annunciato che il vaccino cubano, quando sarà disponibile, verrà offerto gratuitamente non solo alla popolazione ma anche ai turisti che visiteranno l’isola.

Un incentivo a partire per Cuba non appena sarà possibile tornare a viaggiare. Per l’isola sicuramente una promozione turistica importante e un modo per attrarre turisti in sicurezza.

