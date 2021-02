Anticipazioni Uomini e Donne, un clamoroso ritorno in trasmissione: confronto atteso per la puntata di oggi, la Dama è pronta.

Un clamoroso ritorno è previsto oggi a Uomini e Donne: stando alle anticipazioni diffuse in queste ore, una delle Dame più note del programma se la vedrà nella puntata odierna con uno dei Cavalieri più contestati. Lui è Armando Incarnato, personaggio che ha fatto molto discutere anche di recente. Lei invece è Veronica Ursida.

L’ex fiamma di Armando Incarnato dunque torna in trasmissione proprio per vedersela con lui. Un ritorno davvero attesissimo per i tanti fan del dating show del primo pomeriggio di Canale 5. Ma in cosa verterà il confronto tra i due ex spasimanti? A quanto pare, è atteso uno scambio di accuse tra i due.

Veronica Ursida, atteso ritorno a Uomini e Donne: ecco cosa accadrà oggi

Insomma, i fan della trasmissione tra pochi minuti verranno ricatapultati in una delle storie che più li hanno tenuti legati allo schermo all’incirca un anno fa, quando i due iniziarono a frequentarsi. Veronica Ursida, peraltro, non è personaggio del tutto estraneo al mondo dello spettacolo e della televisione. Di professione Wedding Planner ed organizzatrice di eventi, è inoltre una conduttrice del Centro Meteo Italiano e fondatrice di Bonnie e Clyde box office.

A Uomini e Donne è sbarcata a settembre 2019: da allora, ha iniziato una serie di frequentazioni con alcuni dei Cavalieri della trasmissioni e tra questi proprio Armando Incarnato. Ha inoltre fatto molto discutere la sua relazione con Giovanni Longobardi. Della vita sentimentale precedente della Dama non sappiamo nulla. Quel che è certo è che finora Uomini e Donne non le ha portato assolutamente fortuna nella ricerca di un proprio partner.