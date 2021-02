Rosina Carsetti, svolta nel delitto: arrestati figlia e nipote FOTO

Il delitto che aveva visto Rosina Carsetti come vittima sfocia in un colpo di scena, a due mesi di distanza dalle relative indagini.

Rosina Carsetti, da parte delle forze dell’ordine arriva un provvedimento clamoroso. Che rappresenta una potenziale svolta in questo caso di omicidio, verificatosi fine dicembre a Montecassiano, in provincia di Macerata. Infatti i carabinieri di stanza nella città marchigiana hanno arrestato la figlia ed il nipote della vittima. Loro sono Arianna Orazi ed Enea Simonetti e nei loro confronti vige l’accusa di concorso in omicidio volontario premeditato. C’è anche una aggravante che fa riferimento alla “minorata difesa della vittima”. Il ritrovamento del corpo di Rosina Carsetti avvenne prima di Natale, con il cadavere che non presentava segni di violenza ad eccezione di tracce che sin da subito avevano fatto pensare ad uno strangolamento come causa della morte.