La disperazione di Peppino di Capri, i funerali della moglie visti solo da lontano

Il dolore e la disperazione per la perdita della moglie sono sempre molto grandi per Peppino di Capri. Separati dopo 41 anni di matrimonio.

Il cantante e la moglie erano legatissimi. “Il punto di riferimento era lei. La soddisfazione di far sentire un brano nuovo…Ora, a chi lo faccio sentire?”, queste le parole di Peppino di Capri.

Il 2019 è stato un anno molto difficile. L’uomo è stato molto provato dalla perdita della moglie al punto che non è riuscito ad assistere alle esequie.

La disperazione di Peppino di Capri: “non sei mai preparato”

Giuliana Gagliardi è scomparsa il 4 luglio del 2019 a soli 68 anni. La donna era malata da tempo e il cancro l’ha strappata al marito. Nonostante il supporto dei gli Edoardo, Igor e Dario, il cantante è stato profondamente toccato dalla perdita.

Un dolore così grande che gli ha impedito di partecipare al funerale, preferendo assistere da lontano: “Ho guardato dalla curva che porta a casa. Non sei mai preparato, anche se la malattia c’era da un anno. Solo quado non c’è più, senti la mancanza profonda”.

E’ stato proprio quel preciso luogo che gli ha fatto rivivere e ricordare gli ultimi momenti insieme che purtroppo erano stati rovinati dalla malattia: “Alti e bassi di speranza. Ti dicono: a Milano c’è un medico, in America ce n’è uno più bravo. Ti dicono “è operabile” e poi non è più operabile. Poi: non c’è niente da fare. Ma a Roma dicono: non è vero. Ed è un’altra trafila, un altro barlume“.

Dopo il tragico fatto molti avevano pensato a un ritiro del cantante che però ha subito smentito le voci.