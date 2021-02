Oroscopo del giorno, sabato 13 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend è finalmente arrivato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di sabato 13 Febbraio 2021.

Il mese di Febbraio è oramai vicino alla metà dei suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di sabato 13 Febbraio 2021.

Sabato 13 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi potrebbe avere in serbo per voi numerose sorprese. Prestate però attenzione all’ambito lavorativo, sono in arrivo delle turbolenze. Via libera per quel che riguarda la vita di coppia, lasciatevi andare!

Toro. Le prossime ore saranno per voi decisamente tranquille. Qualche nuovo incontro potrebbe illuminare la vostra giornata, perciò tenete gli occhi bene aperti. È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo, tenetevi pronti.

Gemelli. Molto probabilmente il senso di soffocamento si sta facendo sentire e voi avreste bisogno di evadere. Cercate di assecondare le vostre necessità. Un po’ di solitudine vi farà bene, specie se a contatto con la Natura.

Cancro. Il periodo è decisamente favorevole per quanto riguarda i nuovi incontri, dunque tenete gli occhi bene aperti e non lasciatevi sfuggire nessuna buona occasione. Attenzione agli smarrimenti, potreste perdere un oggetto per voi significativo.

Leone. La giornata per voi sarà decisamente stressante. L’ideale sarebbe quello di concedersi un po’ di tempo per riflettere, ancora meglio se a contatto con la Natura. È in arrivo un periodo complicato, ed è bene che vi teniate pronti.

Vergine. Non è ancora arrivato il momento di lanciarsi a capofitto verso nuove avventure. È bene ragionare attentamente prima di prendere delle decisioni, o potreste rimanere scottati. La Luna opposta vi aiuterà a mantenere le dovute distanze.

Bilancia. Avete bisogno di una spinta, soprattutto in amore, e saranno gli astri a darvela. Prendete coraggio e buttatevi, ne varrà la pena! Prestate attenzione invece sul lavoro, specialmente per quel che riguarda il rapporto con i colleghi.

Scorpione. È in arrivo un weekend particolarmente interessante. State vivendo un momento di stress non indifferente, e meritate un po’ di sano riposo. Cercate di tenere lontano i pensieri negativi e di non perdere il buonumore.

Sagittario. Le prossime ore non saranno per voi particolarmente idilliache. Cercate di mantenere la calma e di valutare bene la situazione prima di agire. Potreste ritrovarvi a pagare decisamente caro il prezzo dell’impulsività.

Capricorno. La giornata si prospetta per voi decisamente interessante ed intensa. Il consiglio migliore è quello di tenersi lontano il più possibile dalla malinconia e dal senso di colpa. Non vi porteranno da nessuna parte, ricordatelo.

Aquario. Qualche turbolenza si intravede all’orizzonte. I tempi non sono maturi per le polemiche e le discussioni, dunque cercate di restarne alla larga il più possibile. Procedete con cautela anche in amore. Bandite le azioni impulsive.

Pesci. Il periodo è favorevole per l’amore ed il romanticismo. La Luna in ottima posizione vi regalerà emozioni forti, tenetevi pronti. È arrivato inoltre il momento di rimboccarsi le maniche e splendere più che mai, sono in arrivo delle belle soddisfazioni.

