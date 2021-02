Psg, mistero Neymar: ancora fuori per infortunio

Coppa di Francia, Neymar esce per infortunio ma c’è una coincidenza misteriosa introno al talento brasiliano

La vittoria in Coppa di Francia contro il Caen non ha entusiasmato troppo. Ad amareggiare gli animi in casa Psg è il nuovo infortunio del brasiliano Neymar. Il giocatore, infatti, dovrà saltare la doppia delicata sfida agli ottavi di Champions League contro la sua ex squadra, il Barcellona di Messi. Le gare sono previste il 16 febbraio al Camp Nou e il 10 marzo al Parco dei Principi. L’esito degli esami è stato categorico: lesione dell’adduttore lungo sinistro e tempi di recupero stimati in quattro settimane. Potrebbe anche farcela per il ritorno ma sarebbe sul filo. Intanto aleggia un mistero introno agli infortuni di Neymar che capitano spesso nello stesso periodo. Il Corriere della Sera ricorda che Neymar ha saltato per infortuni gli appuntamenti che cadono introno al compleanno della sorella dal 2015 ad oggi, escluso il 2020.

Neymar e gli infortuni di primavera

Coincidenze che fanno discutere sui social, racconta il Corriere della Sera. Intanto il Barcellona rimane la squadra più interessata al giocatore. Sarebbe, in tal caso, un ritorno anche clamoroso per Neymar. Il Psg, infatti, lo acquistò dai catalani per la cifra incredibile di 222 milioni di euro nell’estate del 2017. Tuttavia, Neymar non ha mai nascosto e respinto le lusinghe del club dal quale si era trasferito ai parigini. Intanto sui social il brasiliano ha voluto dare una risposta alle accuse che spesso gli vengono mosse: “Mi rende triste quando un calciatore, un allenatore, un commentatore o chiunque altro dice che sono un viziato, che mi tuffo, che merito un calcio”.

A difendere il giocatore, intanto, ci ha pensato il suo allenatore Pochettino in conferenza stampa: “Neymar è molto dispiaciuto per non poter giocare le prossime partite. Noi faremo di tutto per aiutarlo a tornare il prima possibile. E’ un ragazzo affettuoso che dà tutto per la squadra”.

