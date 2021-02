Myrta Merlino sorprende il figlio dietro l’inviata: “Che succede? Panico!”

Durante la diretta di ‘L’Aria che tira’, un fuoriprogramma lascia di stucco Myrta Merlino: il figlio appare dietro l’inviata.

Piccolo fuoriprogramma simpatico durante la puntata di oggi de ‘L’Aria che tira‘. La conduttrice, Myrta Merlino, stava parlando con l’ospite in studi e quando si è rivolta a Viola, in collegamento web con la trasmissione, per porle una domanda sull’argomento, si è resa conto che l’inviata Ciriello aveva intercettato un’ospite d’eccezione. Impossibile non notare il cambio di tono di voce e la sorpresa che la conduttrice del programma di La7 ha provato nel vedere l’ospite in questione.

In realtà è stato un disvelamento a gradi, visto che per prima cosa Myrta ha notato che quelli inquadrati erano i suoi cani: “Ma chi è… i miei cani? Non ci credo…Ludovica ha trovato mio figlio con i miei cani. Mi scusi ma anche lei ha figli come me, mi mettono sullo schermo mio figlio con i miei cani, lei capisce che è un momento di panico”.

Myrta Merlino sorprende il figlio in compagnia dell’inviata

Sentendo tramite gli auricolari che la conduttrice si era resa conto dell’ospite a sorpresa, Ludovica prende la parola mentre in sottofondo Myrta dice: “Lui non vuole apparire, però, lo conosco” e spiega cos’è successo: “Ti ci faccio anche parlare, l’ho costretto”. Il ragazzo (Pietro) ammette che non gli piace apparire in video, specie in diretta televisiva, ma accetta di fare gli auguri alla madre: “Io non vorrei però…Un in bocca al lupo alla mamma e ciao a tutti gli ospiti in ufficio”.

Sentite le parole del figlio Myrta, con volto evidentemente soddisfatto, commenta: “Vabbè ragazzi, ma che è qua” e successivamente risponde: “Grazie Pietro, un abbraccio. Crepi. Baci a Buddy e Ghecco”. Conclusa l’inattesa parentesi, la Merlino sveste i panni della madre e rimette quelli della conduttrice tornando a parlare con l’ospite in studio.

