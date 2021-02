Milly Carlucci, chi è la figlia Angelica Donati: imprenditrice e manager bellissima

Angelica Donati è la figlia della popolare conduttrice televisiva Milly Carlucci, nata dall’amore con l’imprenditore Angelo Donati.

Angelica Donati è una donna da record. Figlia della conduttrice televisiva Milly Carlucci e dell’imprenditore Angelo Donati, anche lei è imprenditrice e manager nel settore delle costruzioni.

Angelica Donati è nata a Los Angeles, ha trentatré anni e un curriculum degno di nota. Ha studiato in giro per il mondo, prima di tutto in Inghilterra, dove si è laureata alla London School of Economics (LSE) ed ha conseguito un Master in Business Administration alla Business School dell’Università di Oxford. Il suo è un nome conosciuto anche all’estero, in quanto è stata nominata consigliere dello YEP Global (Young Entrepreneurs in Property), è membro della BPF (British Property Federation) e della BFB (National Federation of Builders).

Angelica Donati, la carriera della figlia di Milly Carlucci

Classe 1986, Angelica Donati è la primogenita della showgirl Milly Carlucci e del costruttore romano Angelo Donati. Dal 2012 è entrata nella Donati Immobiliare Group, una costola della Donati SPA, la società di costruzioni fondata dal padre nel 1978. Per l’impresa si occupa di realizzazione di infrastrutture e riqualificazione del patrimonio edilizio.

Per la Donati Immobiliare Group, della quale Angelica è CEO, lavora anche a Londra e New York. La manager è impegnata anche in diverse associazioni finalizzate alla tutela di giovani imprenditori ed è anche stata finalista del premio Disruptor of the Year dei First Woman Awards e del premio Young Personalità of the Year.