Maxi-incidente su strada ghiacciata: morte 6 persone e coinvolti 133 veicoli

Un incidente colossale che ha coinvolto circa 133 veicoli e ha ucciso 6 persone, a causa delle pessime condizioni meteo. Operazioni di soccorso difficili.

I numeri hanno davvero dell’incredibile: 133 macchine coinvolte e 6 decessi accertati per il maxi-incidente avvenuto sulla Interstate 35 nel Texas, Stati Uniti, alle 6 circa orario locale. Vi sono ancora automobilisti intrappolati nelle loro auto e incastrati nelle lamiere accartocciate, come mostrano le terribili immagini che stanno arrivando dalla stampa statunitense, grazie alle foto aeree. Un tamponamento collossale che ha coinvolto veicoli molto diversi, anche per grandezza, da camion, mezzi pesanti a utilitarie. Ecco la dinamica dell’incidente.

Com’è avvenuto il maxi-incidente con 133 auto

L’Interstate 35 è un’enorme autostrada interstatale che collega le contee di Laredo e Duluth e passa per diversi stati del centro degli Stati Uniti, Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Iowa e Minnesota. La quantità di auto che ogni giorno e ogni minuto la attraversano è dunque davvero enorme e ogni grosso incidente è estremamente pericoloso. Soprattutto quando le condizioni metereologiche non sono delle migliori.

Il maxi tamponamento mortale, infatti, è avvenuto in seguito all’accumularsi di una serie di cause scatenanti, che hanno creato o peggiorato la situazione. Gli Stati Uniti, sopratutto la zona di Fort North, coinvolta nell’incidente avvenuto intorno alle 6 di mattina orario locale, sono stati colpiti da una violenta tempesta di neve. Una situazione meterelogica non delle migliori, soprattutto su asfalto.

La tormenta di neve e le temperature estremamente basse, hanno provocato anche una pioggia gelata che si è depositata sul terreno. L’asfalto dell’autostrada era quindi coperto da uno strato di ghiaccio scivoloso e pericoloso per gli automobilisti. Con la quantità di macchine che ogni minuti passano sull’Interstate 35, basta una frazione di secondo, lo sbandamento di un solo veicolo perché la situazione precipiti velocemente. Le operazioni di soccorso sono state complicate e lunghe, perché molti automobilisti sono rimasti intrappolati ore all’interno delle loro auto accartocciate. Il bilancio, per ora, è di 6 morti.