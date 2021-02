Ludovica Valli, foto a luci rosse col pancione: bufera sui social

Ludovica Valli si è mostrata in uno scatto senza veli al nono mese di gravidanza, provocando reazioni di fuoco tra il suo pubblico virtuale.

L’obiettivo dichiarato era quello di mostrare ed esaltare le curve femminili di un corpo in gravidanza. Con il suo scatto “estremo”, però, Ludovica Valli ha scandalizzato molti dei suoi followers che, lungi dall’apprezzare la sua iniziativa, l’hanno accusata di gratuita volgarità e manie di protagonismo. Ecco il retroscena.

Ludovica Valli al centro di una nuova polemica

Anche nei mesi passati Ludovica Valli ha spesso postato immagini o Stories su Instagram mettendo in mostra il pancione in attesa della nascita della sua bambina. Secondo alcuni, però, questa volta l’influencer si è spinta troppo oltre, spogliandosi completamente su Instagram.

“Le curve più belle sono quelle che non avevo ancora scoperto – scrive la Nostra -, semplicemente grazie vita di avermi dato la gioia di poter vivere quello che molte donne, prima che mi accadesse personalmente, chiamano ‘stato di grazia’, per tutto ciò che accade in 9 mesi e si posa su di noi con grazia”.

E ancora: “In questo viaggio stupendo non ho mai guardato il mio corpo come mio ma come NOSTRO, il nostro tempio custode di un amore senza confini. E chi se ne importa delle smagliature, della cellulite, di qualche dolore o di qualche kg in più se tutto questo ha un solo nome ed è AMORE. Ti aspettiamo BABY”.

“Arrogante”, “Volgare”, “Fossi in te mi vergognerei”: sono solo alcuni dei messaggi comparsi sul profilo social di Ludovica Valli dopo la pubblicazione dello scatto incriminato. Così, la più piccola delle sorelle Valli si è trovata a fare i conti con una valanga di commenti al vetriolo di chi non ha per nulla gradito la sua foto.

La futura mamma non si è però sottratta dal rispondere per le rime ai suoi detrattori: “In questi casi purtroppo mi vergogno di essere donna…ma tanto tanto, mai penserei né dentro me né di scrivere a una donna o uomo le cose che oggi scrivono a me. Io rimango sempre più basita”. Per sua fortuna, però, ci sono anche messaggi d’affetto e di supporto. Cliccare per credere.

