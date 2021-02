Bianca Guaccero lascia i propri follower a bocca aperta con uno scatto in bianco e nero che trasuda sensualità.

La fine del 2020 per Bianca Guaccero non è stata semplice. La conduttrice è finita nel mirino di feroci critiche per aver ospitato a Detto Fatto un’insegnante di ballo che, per l’occasione, ha mostrato un tutorial su come fare la spesa in modo sexy. In sostanza l’ospite dava consigli alle telespettatrici su come attirare l’attenzione degli uomini mentre facevano le compere al supermercato.

La scenetta è stata vista come un modo per sminuire la figura della donna. Tutto il tutorial è stato condannato come sessista e offensivo nei riguardi delle donne. In effetti dava la netta sensazione che volesse comunicare alle donne che l’unico modo per attirare l’attenzione dell’altro sesso era quello di mostrare il proprio corpo, insomma farsi vedere come un oggetto. Probabilmente l’intenzione era differente ed il tutorial era ironico, ma al giorno d’oggi simili scenette, specie in un programma in fascia pomeridiana che non è dichiaratamente comico, non sono edificanti.

Bianca Guaccero sensuale come non mai: “Lasciatevi amare”

Dopo la bufera mediatica il programma è stato sospeso, la produzione, l’emittente e la conduttrice hanno chiesto scusa alle telespettatrici e per un periodo Detto Fatto è rimasto nel limbo. Alla fine si è deciso di farlo ripartire con un format completamente differente a cui ha contribuito direttamente la stessa conduttrice. L’obiettivo è quello di evitare che in futuro si possano ripresentare situazioni simili. Il pubblico di affezionati ha accettato di buon grado le novità ed è contento di poter stare in compagnia di Bianca quotidianamente.

Il rapporto tra la conduttrice ed il suo pubblico si completa poi sui social, dove Bianca condivide estratti del suo programma, ringrazia i fan per l’affetto ed il sostegno che le hanno permesso e le permettono di andare avanti e si mostra nella vita di tutti i giorni. L’ultimo post, ad esempio, è uno scatto in bianco e nero in cui la conduttrice mostra la propria sensualità senza necessità di mostrare nudità o di mettersi pose particolari. I fan apprezzano e commentano come al solito con grande trasporto.

