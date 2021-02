I luoghi più romantici di Roma.

San Valentino è ormai alle porte. Roma come sempre sa bene come coinvolgere gli innamorati. Strade, panorami da lasciare a bocca aperta, tramonti che fanno battere il cuore. Ecco i luoghi più romantici di Roma che dovete assolutamente ammirare con il vostro partner.

Roma, la città dell’amoR

Amor è l’anagramma di Roma e, data la bellezza insuperabile di Roma, potrebbe non essere un caso. Siete a Roma per San Valentino? Dopo un bel pranzetto come si deve, non potete farvi sfuggire una o più mete romantiche di una delle capitali più belle del mondo.

Roma vi stupirà con i suoi panorami sulla città, i suoi monumenti senza tempo e le lunghe passeggiate in compagnia della natura e dell’arte.

Giardino degli Aranci

Scendendo alla fermata della metro blu Circo Massimo, impostate il navigatore google su Giardino degli Aranci ed in pochi minuti vi ritroverete in un posto incantato. Parco Savello, meglio conosciuto come Giardino degli Aranci, è un piccolo angolo verde situato nel quartiere Aventino di Roma. Protagonista di uno dei film più recenti del regista Paolo Sorrentino La Grande Bellezza, da questo piccolo parco potrete ammirare Roma dall’alto, in particolare la Cupola del Vaticano. In prossimità del parco, in Piazza dei Cavalieri di Malta, non dimenticate di porgere l’occhio nel buchetto della serratura del portone del Priorato, da lì si scorge, grazie ad un effetto ottico, la Cupola di San Pietro.

Parco degli Acquedotti

Se volete godervi a pieno la natura e fare una passeggiata romantica nel verde, il Parco degli Acquedotti non vi deluderà. Passeggiate e percorrete il percorso di ben sedici chilometri del Parco dell’Appia Antica, fra alberi, prati, ruderi della Roma Imperiale e gli Acquedotti Romani.

Il Colosseo come non l’avete mai visto

Può sembrare un luogo romantico molto scontato, ma non tutti hanno visto il Colosseo da questa prospettiva. Varcata l’uscita della metro blu Colosseo, voltate subito a sinistra e di nuovo a sinistra salendo le piccole scalette che vi porteranno in cima. Camminate per un centinaio di metri e voltatevi. Rimarrete a bocca aperta dalla bellezza che vi si parerà davanti.

La fontana degli innamorati

Proprio accanto alla maestosa Fontana di Trevi vi è la fontana degli innamorati. La leggenda narra che gli innamorati che bevono l’acqua da questa fontana rimarranno fedeli e si ameranno per sempre. In passato era un rito che avveniva quando l’amato doveva partire per il servizio militare. La notte precedente alla partenza i due innamorati si recavano alla fontana e la ragazza portava e riempiva un bicchiere di acqua e lo offriva all’amato che, una volta terminato di bere, lo rompeva.

Passeggiata sul Lungotevere

Una passeggiata sul Lungotevere è d’obbligo. Il tratto più romantico del Lungotevere non può non essere quello vicino all’Isola Tiberina. Del resto da quando lo scrittore Federico Moccia parlò dei suoi lucchetti degli innamorati nel libro Tre metri sopra il cielo, questo luogo insieme al romantico Ponte Milvio sono diventati il simbolo del romanticismo moderno.

Lo zodiaco

Uno dei luoghi più romantici e suggestivi da cui potrete ammirare tutta Roma. Recatevi di sera in questo luogo, situato in cima a Monte Mario, a circa 140 metri d’altezza, da li potrete ammirare un angolo della capitale che va dal centro storico sino ai Castelli Romani.

Roma dalla Terrazza del Pincio

Monte Pincio si erge al centro della capitale. Per arrivarci, la strada più rapida, ma anche molto ripida, è Viale Gabriele D’Annunzio e la potrete prendere direttamente da Piazza del Popolo (metro Flaminio). Per chi, invece, vuole godersi la passeggiata, meglio puntare sull’altra strada, quella che attraversa Villa Borghese. Entrambi i percorsi saranno suggestivi, ma il vero momento romantico avverrà una volta che vi sporgerete dalla Terrazza del Pincio.

Vista dal Campidoglio sui Fori Imperiali

Arrivati al Campidoglio, proseguite a destra e seguite la strada. In pochi passi vi ritroverete di fronte ad uno spettacolo unico nel suo genere. I Fori Imperiali in tutto il loro splendore e il Colosseo che da lontano abbraccia tutto il panorama.

Terrazza del Gianicolo

Dopo aver passeggiato per Trastevere, lasciatevi avvolgere dall’incanto di questo luogo. Il Gianicolo è situato sulla riva destra del Tevere, proprio accanto al tanto amato Trastevere. Dopo aver ammirato la Fontana dell’Acqua Paola, la Chiesa di San Pietro in Montorio, il Tempietto del Bramante e il monumento di Garibaldi con l’incisione “O Roma o morte”, recatevi alla meravigliosa Terrazza del Gianicolo. Da lì potrete ammirare tutti i monumenti di Roma.