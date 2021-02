Piccolo eroe, bimbo di 7 anni in sedia a rotelle salva la famiglia dalla morte

Un bimbo di soltanto 7 anni sulla sedia a rotelle è stato acclamato come un vero e proprio eroe. Il piccolo ha salvato la sua famiglia.

È accaduto tutto ad Aledo, in Texas. La storia del piccolo Michael Martinez ha davvero dell’incredibile, e sta attualmente facendo il giro del mondo. Il piccolo, un bambino di soltanto 7 anni sulla sedia a rotelle, è stato acclamato come un vero e proprio eroe. Questo perché è riuscito a salvare tutta la sua famiglia da morte certa. Scopriamo insieme tutto quello che è successo.

Leggi anche->La vera storia storia di Jeff Bauman, l’eroe dell’attentato di Boston

Michael ha soltanto 7 anni, ed è la prova vivente che non esiste età per tirare fuori il coraggio e diventare degli eroi. Il bambino, affetto da paralisi cerebrale, è strisciato con tutte le sue forze all’interno della camera da letto dei genitori per avvertirli di una pericolosa fuga di gas, che li avrebbe senza ombra di dubbio uccisi in una manciata di ore. La famiglia del bambino è viva e vegeta grazie al piccolo Michael, che non ha chinato la testa di fronte alle avversità e si è precipitato senza nemmeno pensarci ad aiutare i suoi cari.

Leggi anche->Bambino investito, ha 7 anni: è gravissimo in ospedale

È accaduto tutto giovedì scorso. Il piccolo Michael ha sentito l’allarme suonare per quattro volte di seguito al piano di sotto, ed è strisciato nella camera da letto dei suoi, che stavano dormendo, per avvertirli. Angie Martinez, la mamma del bambino, ha inizialmente pensato ad un guasto, per poi rendersi immediatamente conto, insieme al marito, della gravità della situazione. L’allarme stava segnalando livelli di monossido di carbonio potenzialmente letali, così la donna ha immediatamente chiamato una linea di assistenza. Quest’ultima le ha consigliato di spalancare le finestre e uscire, insieme a tutta la famiglia, composta da madre, padre, figlio, tre cugini e una zia, dall’abitazione. Il piccolo Michael ha dunque salvato la vita a tutta la sua famiglia, avvertendo per tempo i genitori della pericolosa fuga di gas killer.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Bambino in sedia a rotelle salva tutta la sua famiglia: le parole di mamma Angie

Angie Martinez, la mamma del piccolo Michael Martinez, un bimbo di 7 anni, ha raccontato i fatti in seguito all’accaduto. “Mi sentivo molto male e nauseata.” ha dichiarato la donna a Fox News, facendo riferimento al momento in cui è uscita dall’abitazione. Poi ha colto occasione per elogiare Michael, il piccolo grande eroe. “Gli abbiamo detto che è il nostro eroe. Se non fosse stato per lui, molto probabilmente, non ci saremmo mai svegliati”. La famiglia ha in seguito scoperto che l’incidente è accaduto dopo aver accidentalmente lasciato uno dei fornelli accesi. Le gesta del giovane Michael hanno fatto il giro dell’intera nazione, e adesso è in corso una raccolta fondi per comprare al piccolo una nuova sedia a rotelle.