Eliminati Masterchef, il pubblico non ci sta: scoppia il caos sui social

L’ultima eliminazione di Masterchef sembrerebbe non essere andata giù al pubblico. Scopriamo insieme tutto quello che è successo.

L’ultima puntata del cooking show preferito dagli italiani ha lasciato tutto il pubblico a bocca spalancata. Sembrerebbe che l’eliminazione di ieri, 11 Febbraio 2021, non sia andata particolarmente a genio al pubblico e abbia toccato uno dei concorrenti favoriti. È bufera sui social, e gli utenti continuano a postare commenti in merito all’esito poco soddisfacente del nono episodio di Masterchef 10. Scopriamo dunque insieme tutto quello che è successo e come ha reagito il web.

Leggi anche->Eliminati Masterchef, Locatelli furioso: il pubblico esulta

A vincere la Mystery Box senza eliminazione di ieri è stata Azzurra, che ha scelto di precipitarsi in balconata senza prendere parte all’Invention a staffetta. Quest’ultimo si è svolto a coppie, ed è stata proprio la vincitrice a formarle. Max e Eduard, Jia Bil e Federica, Antonio e Monir, e Aquila e Irene. Sono state Jia Bil e Federica a presentare il piatto migliore, aggiudicandosi il ruolo di capo brigata delle due squadre per la prova in esterna. Male invece per Eduard e Max, che hanno dimostrato non poca fatica nel preparare il manicaretto assegnato. Il loro piatto è stato il peggiore.

Leggi anche->Masterchef, l’eliminazione a sorpresa: Cannavacciuolo non ci crede

Per la prova in esterna, gli aspiranti chef si sono confrontati con un brunch, e ad ogni concorrente è stata assegnata una preparazione differente. La brigata blu, capitanata da Federica, era composta da Antonio, Azzurra e Irene. Quella rossa era invece guidata da Jia Bil, che si è portata dietro Aquila, Monir ed Eduard. Max, rimasto escluso, è passato direttamente al Pressure Test. La brigata blu ha avuto la meglio, e quella rossa ha raggiunto dunque Max al Pressure. Alla fine della puntata è stato però quest’ultimo a dover abbandonare la competizione. L’eliminazione del concorrente ha suscitato nel pubblico non poco scalpore, e si è infatti mostrato deluso e arrabbiato di fronte alla scelta dei giudici.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Masterchef 10: i commenti del pubblico in seguito all’eliminazione

Sembrerebbe che la nona puntata di Masterchef 10 abbia scatenato una bufera sui social. Il pubblico pare non aver gradito l’esito dell’eliminazione, e non ha perso tempo per esprimere sul web la propria opinione. È stato Max ad abbandonare la competizione, uno dei concorrenti favoriti dai telespettatori. In seguito all’episodio, i fan del programma si sono riversati sui social, in particolare modo su Twitter, senza risparmiarsi nessun commento tagliente. “Con l’uscita di Maxwell ho definitivamente finito di vedere Masterchef, adieu.” ha scritto qualcuno. Poi un altro utente: “State eliminando l’unico che ha superato Iginio, ma come si fa?”. E ancora: “No, giuro che lo vedevo in finale, il vecchio Max. Ha sbagliato solo oggi. Io l’avrei salvato”.