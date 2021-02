Dario Franceschini, chi è la giovane moglie Michela Di Biase: foto, vita, carriera

By

Conosciamo meglio l’attuale moglie di Dario Franceschini, Michela Di Biase: età, carriera politica e vita privata.

Mario Draghi ha sciolto le riserve e presentato al Presidente della Repubblica la sua squadra di governo. Tra i nomi del nuovo governo ritroviamo quello di Dario Franceschini che è stato confermato alla guida del Ministero dei Beni Culturali. Della decisione del premier sarà felice anche la moglie del ministro Michela Di Biase, politica del PD anch’essa e amante dell’arte in tutte le sue forme.

Non molti sanno che Michela ha alle spalle un’attività politica lunghissima, che ha avuto inizio quando era al liceo ed è continuata senza sosta anche nel periodo universitario. Nata a Roma nel 1980, è cresciuta nei quartieri Alessandrini, si è diplomata al liceo classico e laureata in Lettere e Filosofia, percorso Storia e conservazione del patrimonio artistico all’Università Roma Tre. Finito il percorso universitario ha cominciato a lavorare in un’azienda pubblica, continuando il suo percorso politico.

Michela Di Biase: il percorso politico e l’amore con Franceschini

Nel 2006 Michela viene eletta come consigliera comunale a Roma e si dedica a tempo pieno alla politica. Tra le attività portate avanti in questi anni c’è stata quella di Capogruppo del del Partito Democratico ed è tutt’ora all’interno delle commissioni Urbanistica, Cultura e Mobilità. Il suo impegno primario, visto l’amore per l’arte e gli interessi didattici, è stato quello della promozione e della tutela del Patrimonio Artistico e Culturale di Roma.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che si è innamorata di Dario Franceschini e l’ha spostato nel 2014 a Sutri. I due adesso hanno una bellissima famiglia, impreziosita nel 2015 dalla nascita di Irene, primogenita di Michela e terzogenita di Dario. Per quanto riguarda il resto si sa poco, visto che la Di Biase è una donna molto riservata e non ama condividere dettagli del suo privato.

