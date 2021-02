Antonio Conte non accetta il tapiro di Striscia la Notizia, reazione furibonda

Dopo le scintille tra Conte e Andrea Agnelli, lo stesso allenatore dell’Inter ha rifiutato il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia

Ancora polemiche per quanto riguarda Antonio Conte. Dopo le scintille con il presidente Andrea Agnelli, lo stesso allenatore dell’Inter ha rifiutato il Tapiro d’oro alla consegna di Staffelli, celebre inviato di Striscia la Notizia. Lo stesso tecnico nerazzurro si è reso protagonista in negativo alzando il dito medio prima di rientrare negli spogliatoi. Il Giudice Sportivo non ha squalificato Conte così come Andrea Agnelli, ma la Procura della Figc ha aperto un’inchiesta per capire nel dettaglio tutto ciò che sarebbe successo a distanza.

Antonio Conte, l’obiettivo è lo Scudetto

Dopo la cocente eliminazione in Champions e in Coppa Italia, la compagine nerazzurra penserà soltanto al campionato italiano con l’obiettivo primario che resta lo Scudetto. L’allenatore ha tutti i mezzi per raggiungere il traguardo che manca ormai da anni in casa Inter. Un obiettivo importante per far tornare la gioia dopo tanti anni di purgatorio.