Bologna – Benevento Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Bologna e Benevento è l’anticipo del venerdì sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Stabilite le due finaliste della Coppa Italia, ovvero Juventus e Atalanta, uscite vincenti dalla doppia sfida contro Inter e Napoli, torna il campionato di Serie A TIM. Le due milanesi, Milan e Inter, sono sempre ai primi due posti, mentre la Juventus campione d’Italia è ora la prima delle inseguitrici.

Stasera però, nell’anticipo del venerdì, si affrontano due squadre che in questo momento ricoprono una tranquilla posizione di classifica. Di fronte stasera ci sono infatti Bologna e Benevento, che condividono 23 punti a testa e si trovano con otto punti di vantaggio sulla terz’ultima posizione in graduatoria generale.

Precedenti di Bologna – Benevento e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna tra i padroni di casa e gli ospiti del Benevento è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Appena tre sono i precedenti tra queste due squadre in Serie A, tutti molto recenti. Uno di questi è stato giocato al Dall’Ara, nel gennaio 2018 e terminò 3-0 in favore del Bologna. Invece, i due precedenti giocati a Benevento sono entrambi terminati con il risultato di uno a zero: nell’agosto 2017, vinse con quel punteggio la formazione ospite, a ottobre 2020, in questo campionato, la Strega conquistò invece i tre punti.

Bologna e Benevento, le due squadre in campo: le formazioni

Mihajlovic e Inzaghi stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: