Barbara D’Urso: bufera sotto la sua ultima foto di Instagram

Barbara D’Urso può piacere o no, ma chiunque sa chi è. Non tutti, però, hanno apprezzato la sua ultima foto su Instagram.

Barbara D’Urso (pseudonimo di Maria Carmela D’Urso) è ormai da anni una delle regine della televisione italiana. Criticata spesso per i suoi modi esagerati e gli ospiti scelti per i suoi programmi, la donna è diventata per molti un’icona della vera bellezza mediterranea. Ignorando qualsiasi critica, però, la D’Urso va avanti per la sua strada.

Questo pomeriggio la conduttrice ha pubblicato una foto di lei seduta allo specchio con il parrucchiere che le sistema i capelli: “Preparazione” scrive lei, aggiungendo l’emoticon di un bacio e la sua frase più famosa, “colcuore”. Vista la foto così innocente sembra difficile crederlo, ma nel giro di 4 ore i commenti si sono trasformati in un campo di guerra tra fans adoranti ed haters perplessi.

Non tutti apprezzano la foto

“La mascherina è un optional per voi.. Solo noi comuni mortali dobbiamo tenerla dal parrucchiere” scrive un utente. “Loro possono, noi no” risponde un altro: e sotto il commento c’è chi si spinge oltre la semplice critica, addirittura arrivando ad offendere fisicamente la conduttrice (“Con quella mascella gli elastici delle mascherine non ci arrivano alle orecchie”).

Non solo commenti piccati per l’assenza della mascherina, ma sempre più persone che commentano la scelta di Barbara D’Urso di farsi fotografare in décolleté: un errore imperdonabile per alcuni (“Ciao Barbara, vorrei anch’io mostrare le tette, ma mi ostino a mostrare il cervello” è il commento di una donna, seguito da una serie di emoticon perplesse). Mentre le critiche per l’assenza della mascherina possono essere giustificate, stupiscono e amareggiano i commenti sul suo corpo.