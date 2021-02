Adolescente trovato privo di sensi in un parco: morto a 15 anni

Adolescente “gentile e amorevole”, 15 anni, morto dopo essere stato trovato privo di sensi al parco a sud-est di Londra.

I poliziotti stanno indagando sulla morte misteriosa di un adolescente “gentile e amorevole” deceduto dopo essere stato trovato privo di sensi in un parco nel sud-ovest di Londra. Alfie Lawton, 15 anni, è stato trovato che non rispondeva vicino alle linee ferroviarie al Green Lane Recreation Ground a New Malden.

Leggi anche –> Dpcm, le misure attuali verranno prolungate: i dettagli

La vicenda è stata resa pubblica da alcuni tabloid britannici. Diversi testimoni, la polizia e i sanitari si sono precipitati ad aiutare lo studente poco prima delle 19:00 di lunedì 8 febbraio. Tuttavia, nonostante i loro sforzi, Alfie è morto in ospedale. Non si conoscono al momento le cause del decesso.

Leggi anche –> Lockdown, Miozzo (Cts): “Necessario blocco totale per due mesi”

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Il dramma dell’adolescente trovato morto a Londra

Per tale ragione, sul corpo dell’adolescente è stata disposta ed effettuata l’autopsia. I suoi genitori, Joe e Sarah Lawton, sono assistiti da agenti di polizia appositamente formati per affrontare questo trauma gravissimo che li ha colpiti. Un amico ha detto che stanno soffrendo “un dolore inimmaginabile”. E un appello online per pagare le spese funebri ha finora raccolto 8.000 sterline in 24 ore.

L’organizzatore del crowdfunding, Terry Anderson ha scritto sul sito GoFundMe: “Quanti di voi conoscono Josh e Sarah Lawton avranno probabilmente sentito la loro straziante notizia che il loro ragazzo di 15 anni è improvvisamente morto lunedì. Per me, e per altri ne sono certo, la notizia è arrivata travolgendoci come un autocarro”. Tanti i messaggi di cordoglio per questo lutto drammatico. “La vita non sarà più la stessa senza di te Alfie, ma sarai sempre nei nostri pensieri”, uno dei messaggi giunti in queste ore.