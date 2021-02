Choc nel mondo della letteratura, trovato senza sensi Valerio Massimo Manfredi, dramma per lo scrittore: gravi lui e la moglie.

Dramma nel mondo della storia e della letteratura di genere italiana: lo scrittore e storico Valerio Massimo Manfredi è stato trovato esanime in un appartamento. Il dramma si sarebbe consumato in via dei Vascellari a Roma e a quanto pare coinvolge anche la moglie del noto scrittore.

Stando alle primissime informazioni, infatti, lo scrittore e storico era insieme con la moglie e lei sarebbe stata ritrovata priva di sensi. Entrambi stando alle ricostruzioni fatte sarebbero in gravissime condizioni. L’ipotesi più probabile in questo momento è una intossicazione da monossido di carbonio.

Cosa è accaduto a Valerio Massimo Manfredi e alla moglie

La scoperta dei due corpi privi di sensi è stata fatta dalla figlia della coppia. Classe 1943, lo scrittore e storico è anche un noto archeologo. La sua fama è legata ai romanzi storici da lui scritti e ambientato in particolare nell’Antica Grecia e nell’Antica Roma. Nel 2020, Mondadori ha pubblicato il suo ultimo romanzo, “Quaranta giorni”, sempre ambientato nella Roma Antica.

Inoltre, il celebre scrittore ha avuto una grande notorietà anche come conduttore televisivo: ha ideato e condotto Stargate – Linea di confine, da alcuni suoi libri sono stati anche tratti dei libri. Non abbiamo molte informazioni sull’accaduto: a quanto pare, come detto, l’allarme è stato lanciato dalla figlia, che non avendo notizie dai suoi contattandoli si è preoccupata. Successivamente, si è appreso che era possibile l’intossicazione da parte dei due coniugi.