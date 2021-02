Valeria Marini sbugiardata dal suo ex: “Mai fatto quelle cose con lei”

Gianluigi Martino risponde alle dure accuse di Valeria Marini, giurandolo di non averle mai messo le mani addosso alla sua ex fiamma.

Falsa e ingrata. Gianluigi Martino ha perso ormai ogni fiducia nella sua ex Valeria Marini. E dopo le dure accuse della showgirl a Live-Non è la d’Urso sul suo conto, il manager vuole mettere una serie di puntini sulle “i”, chiarendo innanzi tutto che non le ha mai messo le mani addosso.

La verità di Gianluigi Martino su Valeria Marini

Gianluigi Martino ha sostenuto che la sua storia con Valeria Marini sia finita soprattutto a causa delle false voci che la madre della showgirl avrebbe messo in giro sul suo conto. Apriti cielo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è andata su tutte le furie e, rifiutando il confronto nell’ascensore del programma, ha lasciato intendere che il suo ex compagno ha avuto cattivi atteggiamenti nei suoi confronti: “Se vuoi vado in ascensore, ma con la corazza perché potrei prendermi le mani addosso come è già successo”. Ipse dixit.

In un’intervista rilasciata al magazine Nuovo, il manager calabrese si è difeso smentendo categoricamente quanto sostenuto dalla Valeria Nazionale e assicurando di non averle mai messo le mani addosso: “È tutto falso, non ho mai fatto nulla del genere”. Il resto è noto. La Marini insieme a sua madre avrebbero infangato il nome della sua famiglia, giudicandola poco rispettabile, e insinuato che lui fosse gay. Ciò detto, Gianluigi Martino prova a metterci una pezza: “Nutro un profondo rispetto per il legame che abbiamo avuto e non parlerò mai male di lei”. Caso chiuso?

