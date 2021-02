Uomini e Donne, anticipazioni 11 febbraio: Gemma Galgani presa in giro

La puntata di oggi di Uomini e Donne sarà nuovamente incentrata sul percorso di Gemma Galgani: anticipazioni dell’11 febbraio.

Si rinnova oggi pomeriggio l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne. Come nella puntata di ieri, anche in questo caso l’attenzione del dating show è tutta incentrata sulle peripezie sentimentali della dama torinese Gemma Galgani. La veterana del trono over del programma di Maria De Filippi cerca ogni anno un compagno che possa farle vivere un sogno d’amore, ma alla fine non riesce mai a trovare qualcuno che le dia affetto sincero e che le vada bene.

Anche quest’anno il suo percorso di scelta è stato minato da comportamenti non proprio leciti dei corteggiatori. Fino a qualche tempo fa Gemma si frequentava con i due Maurizio, ma di recente ha sviluppato un forte sentimento solo per uno dei due ed ha deciso di chiudere le porte all’atro pretendente. Tuttavia, però, è venuto fuori che l’uomo a cui ha concesso attenzione potrebbe avere un’altra relazione con Maria.

Gemma Galgani presa in giro da Maurizio?

La scoperta ha letteralmente fatto crollare le poche certezze costruite in queste settimane ed ora la dama torinese teme che Maurizio la voglia corteggiare solo per avere un ritorno di notorietà. I due nella puntata di oggi cominceranno a discutere per via di un quadro che il cavaliere ha fatto realizzare da un amico per Maria del quale non ha parlato con lei né in puntata. La regalia ha fatto sentire puzza di bruciato anche alla De Filippi, la quale ci vuole vedere chiaro sul rapporto nato tra i due.

La conduttrice del programma prende parola e chiede spiegazioni al cavaliere, soprattutto riguardo una foto senza maglietta che questo ha mandato nel corso della settimana a Maria. La De Filippi, insomma, sospetta che Maurizio possa utilizzare la trasmissione per ottenere visibilità e vuole conferma che non sia così. Per questo motivo lui e Maria sono stati invitati nel programma per chiarire la natura del loro rapporto. L’invito è stato accettato, dunque non resta che capire come risponderanno alle domande.

