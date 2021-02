Test visivo: ciò che vedi nell’immagine rivela tratti della tua personalità

Questo semplice test visivo vi permetterà di scoprire qualcosa in più sulla vostra personalità, cosa vedete prima?

L’immagine che vedete sopra è una di quelle in cui vi si chiede di individuare quale elemento colpisce la vostra attenzione in un primo momento. Potremmo anche dire che si tratti di un‘illusione ottica, visto che uno dei tre elementi che sono visibili, in realtà è formato dallo spazio tra gli altri due: la sua forma, infatti, prende consistenza grazie alle linee dei fiori e del cane.

Come detto il test consiste nell’osservare l’immagine ed individuare quale dei tre elementi del disegno notate per primo. Coglierne uno o un altro, infatti, è indice di una diversa sensibilità ai dettagli, sensibilità che può offrire un’idea di quella che è la vostra personalità. Ovviamente il risultato che vi viene fornito è generico, dunque può darsi che la descrizione individui in parte il vostro modo di essere, ma che ci siano elementi non corrispondenti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test visivo: cosa vedi per primo nel disegno?

Siete pronti a scoprire cosa dice di voi questo test? Allora buona osservazione e buon divertimento.

I fiori

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione sono i fiori in alto a sinistra, significa che sei una persona timida, che gode di poca autostima ed ha paura a mostrarsi come realmente è in pubblico. Tuttavia potrebbe anche delineare una persona che sta affrontando un momento complicato e che per questo motivo non vuole mostrarsi agli altri. Inoltre delinea una personalità permalosa, una persona non in grado di lasciare correre le offese.

Leggi anche ->Test psicologico: scegli un cerchio per scoprire come sei in amore

Donna

Se la prima cosa che hai visto è la donna, significa che sei una persona molto sensibile. Sei molto legato alle tue emozioni e molto empatico nei confronti del prossimo. Ti preoccupi spesso per gli altri e quando ne hai la possibilità fai di tutto per aiutare le persone a te vicine.

Leggi ->Test della personalità, cosa vedi prima: un volto o il cigno?

Cane

Sei hai invece visto il cane, significa che sei un attento osservatore. Sei una persona in grado di identificare gli altri attraverso la semplice osservazione, questo però non implica che tu non sia in grado di aprirti agli altri. La tua capacità ti permette di godere dei piccoli piaceri della vita senza andare incontro alle complicazioni.