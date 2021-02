Questa sera 11 febbraio andrà in onda la nuova puntata de “La pupa e il secchione e viceversa”. Ecco cosa aspettarsi dallo show di Italia 1.

La nuova puntata dello show di Italia 1 “La pupa e il secchione e viceversa” andrà in onda questa sera in prima serata, come di consueto condotto da Andrea Pucci e Francesca Cipriani, sempre al suo fianco. Tanti gli ospiti e i colpi di scena nel programma in cui coppie di pupi e secchione e secchioni e pupe si sfidano per coinquistare il titolo e vincere l’edizione 2021 dello show. Ecco cosa aspettarsi dalla puntata di oggi.

La pupa e il secchione, che succederà stasera?

Molti saranno gli ospiti della puntata di oggi giovedì 11 febbraio, tra cui Francesca Barra, Vladimir Luxuria, Mark The Hammer e Diego dalla Palma, mentre il pubblico di telespettatori potrà assistere a litigi e screzi nati nella Villa. Diversi sono i motivi di dissapore tra i concorrenti: dall’eccessiva invadenza della nuova secchiona Paolella, arrivata da poco, a Marini che ha mandato al Bagno di Cultura la coppia Hafdaoui e Matteo, poi eliminata.

Un’altra prova da superare per le coppie sarà il Forziere, che permette di scambiare il proprio partner di gioco, prendendo i suoi punti in classifica o di far perdere punti ad una coppia rivale, tramite la scelta di un cuore rosso o nero. Alle pupi e alle secchione, e viceversa, aspettano molto prove diverse per la puntata di questa sera: ci sarà “Nei tuoi panni“, una prova in cui le coppie devono scambiarsi i vestiti nel minor tempo possibile, oppure un’altra in cui i nostri dovranno ideare un partito politico e tenere un comizio, giudicati da Vladimir Luxuria.

Vedremo anche una sfida musicale, in cui i concorrenti, giudicati dal musicista e youtube Mark The Hammer, devono creare un testo musicale su un beat reggaeton. Per i fan della nuova coppia nata proprio nel programma ci saranno delle novità: la pupa Stephanie e il secchione Guidi, infatti, vivranno momenti teneri e intimi.