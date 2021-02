Samantha Curcio, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne: età, foto, social, amori

Chi è Samantha Curcio è la nuova concorrente di Uomini e Donne. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova tronista.

Samantha ha 30 anni e viene sa Sapri, in provincia di Salerno. Sarà lei a vestire i panni da tronista per i prossimi episodi di uno dei programmi di punta di Canale 5.

La ragazza ha già fatto molto parlare di sé per il suo carattere schietto e deciso. Un trentenne genuina che si proclama orgogliosamente “curvy“.

Samantha Curcio: ecco chi è la nuova tronista

Il suo orgoglio per una fisicità che trova ancora poco spazio in televisione è il frutto di un percorso iniziato già dall’adolescenza. Fare i conti con un corpo non facile da gestire le ha forgiato il carattere e non solo. Come lei stessa racconta, i problemi con il peso le hanno permesso di fare sua “la capacità di andare oltre ciò che si vede”.

E’ proprio questa capacità che è mancata ai suoi amori precedenti. Il suo primo ragazzo la invitò a dimagrire e dopo di lui ci sono state solo “infatuazioni deludenti“. Samantha è anche stata vittima di un dimagrimento eccessivo che l’ha portata a pesare solo 48 chili. Dopo quei momenti difficili a riscoperto l’amore per se stessa e la volontà di non piegarsi a una società che la vuole per forza magra.

La sua partecipazione al programma di Maria De Filippi ha solo un obiettivo: trovare il suo “principe”. La ragazza è partita in quarta e ha già sferrato una stoccata ad Angela Nasti: “Io ho il dente avvelenato per Angela Nasti. Le mie amiche hanno scritto al programma per me. Secondo loro, con questo carattere, devo partecipare. Passo la selezione, mi fanno fare un video e mi dicono sono interessati a me perché sono una ragazza che lavora e si è fatta da sola. Accendo la tv e vedo come tronista…Angela Nasti. Oggettivamente, una fregna epica, ma le sue esterne erano ‘Dimmi quanto sono bella, lo che mi vuoi'”. Sicuramente con Samantha non ci sarà da annoiarsi.