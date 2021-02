Paura per Silvio Berlusconi: brutta caduta in casa

Momenti di paura per l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi: brutta caduta in casa a Roma, come sta adesso.

Silvio Berlusconi è caduto in casa. La notizia arriva direttamente da una nota di Forza Italia: l’ex premier “si è recato presso la Clinica ‘La madonnina’ per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la notte. È stato dimesso questa mattina ed è a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo”, si legge nel comunicato. La “caduta accidentale gli ha procurato una contusione al fianco”.

Berlusconi si trovato a Villa Grande, la sua “residenza romana”, dopo aver incontrato martedì Mario Draghi per le consultazioni verso la formazione del prossimo governo. Il leader di Forza Italia, 84 anni, negli ultimi tempi dopo essere stato colpito dal Covid, da cui è guarito, ha accusato problemi cardiaci. I suoi legali da settembre e fino al mese scorso hanno chiesto e ottenuto, in diverse occasioni (otto per la precisione) il rinvio delle udienze dei processi in cui è imputato l’ex premier per motivi di salute.

Ieri a Villa Grande Berlusconi ha ricevuto il leader della Lega, Matteo Salvini. Poi, per via della caduta, è rientrato a Milano, come fa sapere sempre la nota di Forza Italia.