Paola Quattrini, chi è la figlia Selvaggia: età, foto, carriera da attrice

Paola Quattrini è una famosa attrice italiana. Forse non tutti sanno che sua figlia è una doppiatrice e attrice. Scopriamo di più.

Per chi se lo fosse dimenticato, Paola Quattrini è stata a lungo ritenuta una bambina prodigio. Si era guadagnata questo soprannome proprio per il suo debutto in tenera età.

Aveva solo 4 anni quanto ha recitato nel suo primo film e da quel momento non si è più fermata. Sicuramente, negli anni, ha saputo trasmettere a sua figlia Selvaggia l’amore per la recitazione.

Paola Quattrini: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla figlia Selvaggia

Molti di noi la conoscono come Selvaggia Quattrini ma questo è in realtà uno pseudonimo dato che il suo vero cognome è Appignani. La donna è infatti figlia di Paola Quattrini e Luciano Appignani. Classe 1975, è nata a Roma il 25 giugno.

Oggi ha 45 anni ma ha alle spalle una grande carriera. Nel 1983 debutta per la prima volta come attrice teatrale, ma le sue doti la spingono anche verso il piccolo e grande schermo dove riesce a ottenere importanti ruoli. Selvaggia Quattrini ha recitato in: “La dottoressa Giò”, “Pompei”, “Centovetrine” e molte altre produzioni.

La donna ha anche un’altra grande passione: il doppiaggio. Il suo talento è molto riconosciuto tra gli esperti tanto che nel 2008 ha vinto il premio “Leggio d’oro voce cartoon“. Ha dato anche la voce a Kristin Kreuk in “Smallville” e Rebecca Mader in “Lost”.

Secondo alcune indiscrezioni, la doppiatrice avrebbe rimproverato la madre per lungo tempo per essere stata assente. Sembra però che l’attrice si sia ampiamente riscattata nelle vesti di nonna. Selvaggia Quattrini è una donna molto discreta e non sappiamo se sia sposata.