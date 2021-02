Paola Quattrini, chi è la figlia Selvaggia: età, foto, carriera da attrice

Paola Quattrini ha una figlia che ha deciso di seguire le sue orme, scopriamo chi è Selvaggia: età, carriera e foto dell’attrice.

Nei lunghissimi anni di carriera, Paola Quattrini ha dato tutto per il cinema e la recitazione. La sua carriera davanti alla cinepresa è cominciata quando aveva solamente 4 anni ed è stata scelta come comparsa nel film Il Bacio di una morta. Negli anni successivi venne considerata una bambina prodigio del cinema nostrano e tutt’oggi è considerata una delle migliori attrici del nostro Paese. In carriera ha fatto decine di film (l’ultimo nel 2016), ma anche altrettante rappresentazioni teatrali, un percorso parallelo a quello cinematografico, intrapreso nel 1961, a soli 17 anni.

Nel corso della sua infinita carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti dalla critica e l’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana da parte del Presidente della Repubblica. A consegnargliela è stato Carlo Azelio Ciampi, per aver dedicato tutta la sua vita al cinema, al teatro e alla televisione. Con una madre così illustre, scegliere di diventare un’attrice non dev’essere stato semplice per la figlia Selvaggia. Scopriamo chi è ed in che modo si è conquistata il riconoscimento di pubblico e critica, staccandosi dall’ingombrante ombra della madre.

Paola Quattrini, chi è la figlia Selvaggia

Nata a Roma il 25 giugno del 1975, Selvaggia ha 45 anni ed è figlia di Paola Quattrini e Luciano Appignani. La passione per la recitazione le è nata naturalmente osservando la madre sul set e sul palco. Il suo debutto in teatro è avvenuto in tenera età: ad 8 anni ha cominciato a far parte di diverse rappresentazioni. Il passaggio alla televisione ed al cinema è avvenuto nel 1997, quando è stata scelta per il film Marianna Ucrìa ed ha ottenuto una piccola parte in La Dottoressa Giò.

Dopo il debutto, Selvaggia ha continuato a lavorare sia in televisione che al cinema. Tuttavia il riconoscimento delle sue abilità recitative è avvenuto quando ha cominciato a lavorare come doppiatrice. La sua voce, anche se non collegata necessariamente al suo volto, è conosciuta da milioni di italiani. Selvaggia ha doppiato ad esempio la Principessa Fiona in Shrek, ma anche attrici del calibro di Keira Knightley, Halle Berry, Kristin Kreuk e via dicendo. La notorietà, invece, è giunta quando nel 2013 è entrata a far parte del cast di Centovetrine nei panni di Oriana, la direttrice del carcere.

