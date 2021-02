Paola Quattrini, chi è l’ex marito Luciano Appignani: perché si sono lasciati

Gossip Paola Quattrini ex marito. Lui è Luciano Appignani, lavora da decenni nel mondo del cinema e con lui ha avuto la figlia Selvaggia.

Sul conto di Paola Quattrini ex marito e matrimonio che appartengono al passato dell’attrice destano una certa curiosità. Lei è stata sposata con Luciano Appignani, con i due che hanno avuto la figlia Selvaggia. La quale ha scelto di assumere il cognome della madre anziché del padre.

Luciano Appignani è un produttore cinematografico ed attore. Le informazioni sul suo conto sono alquanto rade ma sappiamo che c’è anche il suo nome nella produzione di pellicole molto note degli anni ’70, come ad esempio ‘La Mala ordina’. Il matrimonio con Paola Quattrini ha visto la propria fine dapprima con una separazione e poi con il definitivo divorzio. E la scelta della loro figlia Selvaggia di assumere il cognome materno viene visto come una sorta di reazione a quello che potrebbe essere un presunto difficile rapporto con Luciano Appignani.

Paola Quattrini ex marito, lui è il produttore Luciano Appignani

Ma c’è anche chi ipotizza che la ragazza abbia voluto fare leva sul fatto che il nome della mamma fosse più noto negli ambienti cinematografici. Lei nel frattempo si è sposata di nuovo ma anche questo matrimonio è naufragato. Invece, riguardo a Selvaggia Quattrini, pure quest’ultima, attrice 45enne, con sua mamma non ha avuto allo stesso modo un rapporto sempre facile.

Ma ora è avvenuto da tempo un importante riavvicinamento. Merito anche di Domitilla, la figlia che la stessa Selvaggia ha avuto dal proprio compagno e che ha reso di fatto Paola Quattrini nonna. Selvaggia è apprezzata al pari di mamma Paola, che è molto attiva anche in teatro. Non si sa niente però in merito ai rapporti tra il suo primo ex marito, Luciano Appignani, e Selvaggia.