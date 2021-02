Pablo Escobar, il figlio: “Vivo perché non ci sia più un uomo come lui”

In un’intervista il figlio di Pablo Escobar commenta i film dedicati alla vita del padre: “non bisogna dimenticare la scia di morte”.

Pablo Emilio Escobar Gaviria (conosciuto al pubblico come Pablo Escobar) è stato uno dei criminali colombiani più ricchi al mondo: grazie al commercio di cocaina e marijuana, l’uomo ha guadagnato una certa fama anche nel mondo della televisione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dopo la sua morte (avvenuta del 1993 in seguito ad una sparatoria) hanno iniziato a spopolare online film e documentari sulla vita del criminale: tra le serie più conosciute “Pablo Escobar, el Patrón del Mal” e “Narcos”, entrambe distribuite da Netflix.

Un criminale senza scrupoli, ma anche un padre di famiglia

“Mio padre era un padre affettuoso e molto presente, con me e con mia sorella, ho ricordi molto positivi di lui e quando è morto, avevo appena 16 anni. Pochi, ma non troppo pochi per non capire quello che era successo e che aveva fatto. Per questo dico che non bisogna dimenticare, ma tutti devono sapere la verità senza glorificare la sua attività criminale come sul piccolo e grande schermo”. Queste le parole di Sebastian Marroquin, figlio di Pablo Escobar, intervistato da Agi. Marroquin sa perfettamente quanto sia difficile separare i ricordi di un padre affettuoso da quelli dell’uomo che si è lasciato alle spalle una scia di sangue e dolore.

Leggi anche -> Virginia Vallejo, chi è la giornalista amante di Pablo Escobar: la sua storia

“Noi siamo stati solo perseguitati, per l’unico motivo di essere stati la sua famiglia. Io stesso sono stato rinchiuso all’età di 7 anni, e mia sorella ne aveva 1, solo perché eravamo suoi figli”. Sebastian Marroquin e la madre sono stati a lungo accusati di riciclaggio di denaro per via del loro legame con Escobar. Una volta in Argentina, l’uomo ha cambiato nome (prima si chiamava Juan Pablo Escobar) ed è diventato un architetto. Ha anche scritto un libro in cui racconta del suo rapporto con il padre. “Perdonarlo non spetta a me. Lo farà Dio, a lui spetta il giudizio finale”.