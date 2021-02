Mark the Hammer, chi è: da YouTube a J-Ax. Carriera, età e fidanzata

Ha riscosso un grande successo, Mark the Hammer. Lui è noto sul web da anni e la sua popolarità si è accresciuta negli ultimi tempi.

Mark the Hammer, pseudonimo artistico di Marco Arata, è un personaggio famoso per le sue apparizioni su YouTube. Nato il 1° gennaio 1986 a Genova, il musicista propone delle performance chitarra alla mano sul suo canale personale assai seguito sulla nota piattaforma di video sharing.

Lui ha iniziato anche una proficua collaborazione con J-Ax, ex storico frontman degli Articolo 31 e che ha conseguito a sua volta un grande successo anche da solista, sia prima che dopo il sodalizio con Fedez. Arata, che tutti conoscono come Mark the Hammer, è diventato molto famoso in particolare dal 2018 in poi, nonostante l’incontro con J-Ax risalga già al 2015. Lui non suona solo la chitarra ma anche altri strumenti, come il pianoforte. Inoltre ha anche studiato canto. La sua vita Mark the Hammer l’ha vissuta specialmente nella località di Finale Ligure. Su YouTube pubblica contenuti addirittura dall’ormai lontano 2007 ed il lunedì è diventato un appuntamento fisso per le sue centinaia di migliaia di followers. Ora gli iscritti hanno superato il mezzo milione, per un risultato avvero eccellente.

Mark The Hammer, chi è la sua bellissima fidanzata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mark The Hammer (@markthehammer86)

A seguito dell’incontro con J-Ax, Mark the Hammer prende parte al tour del rapper. Ma il canale ‘sul tubo’ non ha mai smesso di curarlo. Oltre alle cover ed a varie esibizioni, ci sono anche dei tutorial musicali. Lui stesso si descrive in chiave ironica come “esperto nel creare canzoni…senza avere alcun talento”. Lui ha scritto pure un libro dal titolo ‘Scrivi una hit in 90 minuti’. E come spesso avviene con chi diventa famoso su YouTube, Marco Arata ha aperto poi anche un secondo canale, nell’aprile 2013.

Un aspetto controverso che lo riguarda è la citazione in negativo da parte del Moige. Il Movimento Italiano Genitori ha accusato Marco di utilizzare un linguaggio scurrile ed aggressivo nonostante il suo target di riferimento principale siano i giovanissimi. Le cronache rosa lo indicano come fidanzato di Malah Cola, attrice e modella.