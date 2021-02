Ludovica Frasca è nota per essere stata la Velina mora di Striscia la Notizia dal 2013 al 2017. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Ludovica Frasca è stata una delle Veline più amate di Striscia La Notizia, nonché l’ex compagna di Luca Bizzarri. Conosciamo più da vicino questa bellissima ragazza.

L’identikit di Ludovica Frasca

Ludovica Frasca è nata a Napoli il 15 novembre 1992, figlia di Feliciana Iaccio, una conduttrice televisiva attiva tra gli anni ’80 e ’90, e di un avvocato. A 8 anni si è trasferita a Castel Morone (Caserta), insieme ai genitori e ai suoi quattro fratelli ed è lì che ha vissuto fino alla maturità classica. Poi si è iscritta presso la facoltà di Giurisprudenza a Milano. Prima di intraprendere la strada dello spettacolo, infatti, sognava di diventare un avvocato.

La carriera di Ludovica Frasca come personaggio televisivo inizia nel 2012 con la partecipazione a Miss Italia, dove si classifica tra le quindici finaliste. L’anno successivo inizia la sua esperienza a Striscia la Notizia dove, in coppia con Irene Cioni, lavora come velina mora. E viene scelta da Antonio Ricci per svolgere anche il ruolo di co-conduttrice di Paperissima Sprint. Nel 2020 ha partecipato al video di Che Poi, brano del cantante Carl Brave, e oggi è una nota influencer, molto attiva sui social e sul web in generale.

Per quanto riguarda la vita privata, Ludovica Frasca ha avuto una relazione con Luca Bizzarri, conduttore televisivo, attore e comico conosciuto principalmente per il duo Luca e Paolo. Sono stati insieme dal 2014 al 2018 e oggi, nonostante la loro storia d’amore sia finita, continuano ad avere un bellissimo rapporto.

Dopo la rottura con Bizzarri, Ludovica si è legata sentimentalmente a Frank Faricy, un giovane imprenditore, fondatore e CEO di XGen, società che ha sede in Canada e si occupa di sviluppare videogiochi. Stando alle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, pare che la loro storia vada a gonfie vele.

