Javier Bardem non è conosciuto solo per il suo fascino: l’attore spagnolo ha il cinema nel sangue, e lo ha dimostrato più di una volta.

Javier Bardem è nato il 1 marzo 1969 a Las Palmas de Gran Canaria, in Spagna. L’uomo viene da una famiglia la cui storia è profondamente intrecciata a quella del cinema: la madre, Pilar Bardem, è una famosa attrice (in Italia i più piccoli potrebbero conoscerla come Teodolinda, l’anziana strega del film “Maga Martina”). Il nonno di Javier è l’attore Rafael Bardem, mentre lo zio Juan Antonio è regista. Non dimentichiamoci, inoltre, che l’uomo è sposato dal 2010 con la collega Penélope Cruz.

Una vita davanti alla telecamera

Javier Bardem non è, quindi, l’unico della sua famiglia ad aver scelto la recitazione come lavoro e passione. E’ stata proprio la madre Pilar a spingere tutti e tre i figli verso questa carriera: grazie a lei Javier debutta a soli quattro anni in una puntata della serie tv spagnola “El Picaro”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nonostante l’aiuto della madre e le sue origini (che lo legano immancabilmente al mondo della recitazione) a lungo Javier Bardem ha cercato di trovare una strada alternativa: prima studia pittura a Madrid, poi si fa notare come giocatore di rugby particolarmente dotato. Nonostante questo, però, non può negare la sua attrazione per il cinema: nel 1990 arriva sul grande schermo con “Le età di Lulù” (diretto da Bigas Luna).

Leggi anche -> Antonio Banderas, chi è l’attore spagnolo: età, carriera, vita privata

Nonostante reciti in numerosi film spagnoli (vincendo anche un Goya Award), il vero successo arriva con il film “Prima che sia notte”: Javier Bardem vince la Coppa Volpi come miglior attore al Festival di Venezia, oltre ad una nomination ai Golden Globe ed una candidatura agli Oscar. Nel 2008 Bardem vince un Oscar come Miglior Attore Non Protagonista per il suo ruolo in “Non è un paese per vecchi”: allo stesso tempo attira l’attenzione di Woody Allen, che lo vuole nel suo film “Vicky Cristina, Barcelona” (accanto a Scarlett Johansson e Penélope Cruz).

Leggi anche -> Johnny Depp, chi è: età, carriera, vita privata del grande attore

Javier Bardem non ha incontrato per la prima volta la moglie Penélope sul set di “Vicky Cristina, Barcelona”: i due avevano avuto già modo di conoscersi per via di altri due film. Sembra, però, che sia stata la pellicola di Allen in particolare ad avvicinarli. Nel 2007 i due iniziano una relazione: nel 2010 si sposano in segreto per sfuggire alle telecamere dei paparazzi. Oggi sono felicemente i genitori di Leo e Luna.