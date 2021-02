Incendio in casa, muoiono due bambini: il più piccolo ha 8 mesi

Un incendio è scoppiato in una casa in New Jersey dove due bambini hanno perso la vita. Le vittime non hanno avuto scampo.

Un terribile incendio è scoppiato in una casa a Martin Luther King Drive, vicina a Union Street intorno alle 23:30 nella serata tra mercoledì e giovedì a Jersey City. A chiamare l’ufficio del procuratore della Contea di Hudson è stata una giovane madre.

Una madre in preda al panico ha chiamato la Polizia della Contea di Hudson intorno alle 23:30 di mercoledì sera, avvertendoli che la sua casa stava andando a fuoco. La donna ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in quanto i suoi bambini erano ancora intrappolati nell’abitazione. La Polizia, però, non è riuscita a superare le fiamme e i pompieri chiamati nella casa di Martin Luther King Drive hanno trovato due vittime al secondo piano.

LEGGI ANCHE -> Incendio nel più grande impianto di vaccini Covid, la situazione FOTO

LEGGI ANCHE -> Incendio devasta casa, la famiglia ha il Covid e non sente il fumo

Incendio doloso a Jersey City: perdono la vita due bambini

Due bambini, uno di 11 anni e l’altro di soli 8 mesi, hanno perso la vita in un incendio che si è diffuso nella casa di Jersey City. Molti vicini di casa della giovane madre hanno iniziato a battere contro la porta, cercando di chiedere aiuto, invano. “Sono sotto choc. Ho pregato molto, specialmente per i poliziotti che sono stati feriti. Vi ringraziamo per l’aiuto che ci avete dato“, ha detto una fonte vicino alla famiglia ai giornalisti arrivati sul luogo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

L’ufficio del Procuratore della Contea di Hudson sta investigando sulla natura dell’incendio, assistito dalla Task Force per gli incendi dolosi. La causa dell’incendio è infatti ancora da determinare e la Polizia non ha dato ulteriori informazioni a riguardo. I funerali delle vittime, di 11 anni e 8 mesi, saranno celebrati nei prossimi giorni.