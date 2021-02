Il re del bisturi, chi è il professore Giulio Basoccu: la sua storia. Scopriamo di più sul conto del protagonista della seguitissima serie di Real Time che racconta in dettaglio di alcuni particolari interventi di chirurgia estetica.





Approfondiamo le tappe della carriera professionale e i particolari delle prime apparizioni televisive del professore Giulio Basoccu, che vanta, per la sua attività, il soprannome di “Chirurgo dei vip”.

Il re del bisturi, chi è il professore Giulio Basoccu: scopriamo di più sulla sua storia

Dopo aver conseguito la laurea nel 1993 e, sei anni dopo, la sua specializzazione, il professor Basoccu avvia la sua carriera nell’ambito dell’insegnamento. Diviene il Responsabile della Divisione di Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva presso l’Istituto Neurotraumatologico Italiano di Grottaferrata, dove opera ancora oggi.

Il professor Basoccu però è apparso anche in molte trasmissioni televisive, tra le quali possiamo ricordare Plastik – Ultrabellezza, andato in onda, nel 2011, su Italia 1. Successivamente, nel 2014, il professore ha condotto Il Mondo di Giulio e, nel 2019, è approdato su Sky con il programma SOS Chirurgia 2. Infine è divenuto il volto protagonista di Il re del bisturi, il seguitissimo docu-reality di Real Time.

Il programma, in otto episodi, andrà in onda, ogni giovedì, a mezzanotte, su Real Time. Il professor Basoccu, nel corso delle puntate, racconterà anche alcuni aspetti legati alla sua vita privata, svelando cosa si cela sotto la professionalità che siamo abituati a vedere in sala operatoria, ovvero descriverà ai telespettatori le sue passioni e la sua quotidianità. Avendo in questo modo l’opportunità di mostrare un lato inedito di sé stesso ai propri pazienti.